Los invitados de Juana Viale para este fin de semana: una mesa polémica para competir contra Andy Kusnetzoff

Tras sufrir una contundente derrota en el rating en su vuelta a la televisión, Juana Viale busca afilar la puntería y recuperar el primer lugar frente a Andy Kusnetzoff. Con una escenografía renovada, más cámaras y un notable despliegue de producción, La noche de Mirtha arrancó el sábado pasado, y ahora va por su segundo capítulo.

Con una mesa que tendrá un claro condimento de polémica, la actriz recibirá al picante periodista Eduardo Feinmann, el actor Luis Brandoni, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós y la diputada provincial santafesina Amalia Granata. Seguramente entre los temas que se abordarán en el programa, despuntarán la crisis sanitaria con un considerable repunte de casos de coronavirus en nuestro país, y las alarmantes cifras de pobreza que nos aquejan.

Por su parte, Kusnetzoff apunta a seguir con la racha de la semana pasada con una variopinta mesa para este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe).

Para el domingo, la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand será más distendida y estará más vinculada con el espectáculo. El actor Luciano Cáceres, la actriz y bailarina Noelia Marzol, el cantante Kevin Johansen y la periodista Marcela Tauro; compartirán un ida y vuelta con la nieta de Mirtha Legrand.

Recordemos que la legendaria diva y anfitriona de los ciclos del sábado y el domingo no volverá a la televisión hasta que complete su vacunación contra el COVID: “Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen! Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”, comentó recientemente Legrand.

Sin embargo, hace un par de días, el periodista Adrián Pallares sorprendió al afirmar en Intrusos (América TV) que desde El Trece estarían armando una estrategia para desplazar a Mirtha, dejándola al borde de quedar sin pantalla.