Los invitados de Andy Kusnetzoff para este sábado ¿Volverá a ganarle a Juana Viale?

En su vuelta a la televisión, el sábado pasado Juana Viale atravesó una fuerte derrota en el rating frente a Andy Kusnetzoff. Para este sábado, el conductor de PH: Podemos Hablar (Telefe) busca una nueva victoria con un variado menú de invtados.

Andy recibirá en programa figuras del mundo de la televisión como Belén Francese, Brenda Gandini y Luciano Castro, además del exconductor de El Trece Juan Marconi y la periodista María Julia Oliván.

El condimento especial está puesto en la figura que antes pasó por el canal rival, ya que hay que recordar que Marconi fue conductor de El Gran Premio de la Cocina. Además, el presentador viene de confirmar su baja en ShowMartch La Academia 2021, que es justamente la gran apuesta de El Trece para este año.

“Tengo muy buena relación con LaFlia (productora de Marcelo Tinelli) la idea era hacerlo. No solamente hablamos de ‘La Academia’, sino de la productora, de proyectos a futuro, y cuando surgió lo del reality les dije que lo tenía que evaluar, porque estaba agradecido porque se fijaran en mí pero tenía que ver que me dieran los tiempos con mis otros proyectos. No iba a poder cumplir”, declaró el presentador en diálogo con el periodista Pablo Montagna de LA NACION.