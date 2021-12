Mauro Icardi reaccionó de la manera menos esperada al recibir un mensaje de la China Suárez

Ya estamos en diciembre, y si tenemos que elegir un escándalo para definir el año es sin lugar a dudas el Wandagate. La historieta que protagonizan Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara parece nunca acabar.

La mayoría creía que, tras destaparse toda esta novela que comenzó con un intercambio de mensajes entre el jugador de fútbol y la actriz, continuó con un encuentro secreto en París y culminó (o no) con una esposa descubriendo la infidelidad, todo se habría terminado entre Icardi y Suárez. Pero para sorpresa de muchos no es así.

Tras la entrevista que la China le dio a Alejandro Fantino, que se estrenó el lunes pasado por la plataforma Star+ y en la cual no hizo ninguna revelación importante sobre qué paso realmente con Mauro Icardi, la exmujer de Benjamín Vicuña le volvió a escribir al marido de Wanda Nara.

Se conoció que en aquel mensaje, que fue una especie de despedida de amantes, María Eugenia habría escrito: “Todo esto se fue de las manos, me habría gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa, gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”.

Pero en esta ocasión, a diferencia de cómo transcurrió todo su “romance”, Mauro Icardi tomó una contundente decisión al recibir ese último adiós de quien dijo era “su ídola”.

Mauro le respondió a la China con un mensaje muy concreto y si dar mucha vuelta. “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie, el tiempo pondrá las cosas en su lugar”, escribió y dejó de cierta manera una puerta abierta al futuro.

Pero según confió el periodista Juan Etchegoyen, lo primero que hizo Icardi al recibir el mensaje de la ex Casi Ángeles fue ir a mostrárselo a Wanda, algo que debería haber hecho desde el comienzo y nada de esto hubiese sucedido.

“Rápidamente agarró el teléfono Icardi y le contó a Wanda de esto. Tiene cola de paja el hombre se ve por todo lo que vivió en los últimos meses”, contó Etchegoyen en el programa “Editando Tele”.

Aparentemente, Wanda Nara no reaccionó muy bien a la actitud de la China Suárez y prepara una venganza. Además, la respuesta que le dio el futbolista a la actriz contó con la previa aprobación de la empresaria.

Según aseguraron fuentes cercanas a Nara, está pensando en filtrar algunas imágenes privadas que tiene de la China Suárez para descargar su enojo tras ese último contacto con Mauro Icardi. ¿Lo hará?