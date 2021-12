Contundente mensaje de Wanda Nara desmintiendo una pelea con Susana Giménez

El escándalo del año que protagonizaron Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez sigue sumando capítulos en este desenfrenado melodrama mediático. Ahora se sumó en las últimas horas el rumor de que la empresaria habría discutido con Susana Giménez.

Las versiones apuntan a que la entrevista que realizó la conductora en exclusiva con la mediática no habría satisfecho por completo las expectativas de Susana y las autoridades del canal. A partir de esto, se habría generado un momento de suma tensión entre ambas.

Fue la propia Wanda que, al ver las repercusiones del runrún, optó por salir a aclarar los tantos. Desde sus redes sociales desmintió las versiones. Lo hizo compartiendo un video privado que le envió la diva después de haber realizado la entrevista, a pocas horas de abandonar París rumbo a la Argentina.

"Están diciendo que me estoy peleando con Susana. ¡Nada más alejado de la realidad! Es más, me invitó a pasar las fiestas en su casa y me dejó un mensaje que yo no sé si publicarlo o no", expresó. "Le quiero preguntar, pero si le pregunto capaz que me dice que no. Lo quiero mostrar porque, te juro, me pareció tan tierna", manifestó sobre la posibilidad de que la diva se enoje por compartir un mensaje privado entre ellas.

"Se fue y me mandó un videito que alguien le grabó. Es muy tierna. Lo voy a poner a continuación", explicó. Así, la empresaria puso fin a las especulaciones sobre lo sucedido. En la filmación, se la puede ver a Susana en una habitación del hotel hablando ante la cámara. "Wanda, besos, mi amor. Me estoy preparando, ya partimos al aeropuerto en un ratito. Besos a toda la familia, a tus hijos que son un sueño".

"He recibido un mensaje de Isabella, que estaba cantando ‘Hola Susana’. Ay, la amo. Son un sueño. Decile que es divina. Y la otra [Francesca] patinando en el parquet francés, quedaba bárbaro también. Bueno, te quiero. Chau, mi amor".