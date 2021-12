La sorpresa de Susana Giménez al enterarse a quién le hizo Mauro Icardi respiración boca a boca

Mauro Icardi no tiene descanso. No lo tiene profesionalmente y mucho menos personalmente con todo lo que se está viviendo desde que se destapó el famosísimo Wandagate.

Lo que no podemos saber es si efectivamente esto se destapó el fin de semana del día de la madre, o la interna en casa Nara-Icardi venía desde hacía tiempo. Porque se dijeron muchas cosas, se habló de un pedido de separación previo, de abrir la relación y otras tantas.

Y esta historia parece que tiene para rato. Hace algunas horas se filtró el dato de que la China Suárez le escribió a Icardi tras estrenarse su entrevista con Alejandro Fantino.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quién reveló que la actriz le escribió al delantero del PSG: “Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”.

Mientras tanto, por París la pareja intenta mostrarse feliz y cien por ciento reconciliada. Sin embargo, las imágenes de Mauro y las acotaciones de Wanda en la criticada entrevista con Susana Giménez dejaron ver que no todo es paz en casa.

Pero aquella conversación tan ansiada con la diva de los teléfonos sigue sumando capítulos y, lejos del Wandagate, fue en la última entrega en la que Mauro Icardi reveló un dato sobre él que todos desconocían.

El futbolista desvió la atención de su affaire con la China Suárez al contar que le tuvo que hacerle respiración boca a boca a uno de sus perros, un dato que dejó a Susana anonadada.

El can en cuestión se llamaba Coco y falleció en 2019. “Teníamos un Weimaraner y se nos murió de chiquito. Tenía dos años. No sabemos qué le agarró. Murió durmiendo solo”, contó Mauro.

Pero fue la misma Wanda Nara quien continuó la charla y reveló ese dato que hasta ahora era desconocido: “Creo que tuvo un virus u otra cosa. No sabemos. Hasta respiración boca a boca le hiciste, ¿no?”.

A continuación, Susana no pudo ocultar su asombro ante tal revelación y acotó con su característico tono de voz: “¿Al perro?”. La pareja, que asegura volver a elegirse tras lo sucedido, aseguró que en su familia los perros son sagrados. “Ellos son parte de nuestra familia también”, cerró Mauro Icardi.