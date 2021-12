La gran apuesta sobre Wanda Nara y Mauro Icardi de un importante periodista: "Esto termina en separación, él y la China siguen en..."

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez permanecen en la palestra, ocupan excesivos minutos en la pantalla chica, llenan números líneas de los portales y continúan como una tendencia permanente en las redes sociales.

Todo el mundo desea conocer más profundidades del escándalo mediático del año, de esta trilogía amorosa que incluyó una promocionada noche de engaño en un hotel de París. El tronco de la noticia viró a partir de las declaraciones públicas de los tres personajes.

Claro que las entrevistas que brindaron Wanda, Mauro y Suárez no satisfizo a la mayoría, ni tampoco colmaron los huecos que siguen sin desvelarse del embrollo, porque ninguno especificó el origen de la relación clandestina, ni tampoco confirmaron qué sucedió entre sábanas en esa habitación lujosa.

Cuando todo parecía encaminarse a una reconciliación de Nara e Icardi, incluso se especuló con la posibilidad de volver a apostar por otro embarazo, en las últimas horas explotó una información escabrosa que brindó Daniel Ambrosino en el noticiero de América.

El periodista inició su columna con un análisis muy picante de lo que exhibió Icardi en la entrevista con Susana Giménez: “Él estaba muy incómodo con lo que decía Wanda. Mi pensamiento es que lo obligaron a sentarse ahí y a decir ‘cometí un error’. China, te dijo puntualmente que fuiste un error después de todo esto”.

Pero eso no fue todo, porque Daniel apretó el acelerador y sacó a relucir un dato estremecedor, que refiere a una continuidad del vínculo clandestino, aunque suene irreal o imposible todo indicaría que el diálogo está abierto. “Según la información que me llega, la China y Mauro se siguen hablando. Mauro Icardi dice ‘China, fuiste un error’ y me parece que está provocando una pelea. Pero vaya uno a saber”, aseveró.

El ex Intrusos se lanzó a compartir un vaticinio, un pronóstico, una intuición muy poderosa del futuro de esta trilogía y se arrojó a exclamar: “Esta historia termina con Mauro y Wanda separados y con Mauro y la China, juntos”.

¿Será que la China lo hará de nuevo? A partir de lo que contó Ambrosino existe la posibilidad concreta de un cierre del matrimonio de Wanda y Mauro para que María Eugenia se enrole en una relación con el delantero. Explosivo. ¿Qué pensará la ex de Maxi López de esta chance? Lo cierto es que por el momento la empresaria se empecina en exhibir una aparente normalidad con el hombre del PSG.