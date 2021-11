Quiénes fueron las personas que defraudaron a la China Suárez y qué le dijo su mamá del Wandagate

La China Suárez es el personaje del momento. Y su entrevista con Alejandro Fantino dejó mucha tela para cortar. Pero, aquí, hablaremos de dos ejes fundamentales y cómo los vivió Eugenia en medio del Wandagate: 1) quiénes fueron las personas que la defraudaron en su disputa con Benjamín Vicuña, Wanda Nara y Mauro Icardi; 2) la opinión de Marcela Riveiro, su mamá, que estuvo con ella cuando estalló todo en España.

En la charla con Alejandro Fantino, Eugenia abrió su corazón. Y lo hizo de la mejor manera, ¡la suya! “Yo ni a un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. ‘¿Donde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’ No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo...”, afirmó en el comienzo.

“¿Te hacen sufrir las estigmatizaciones?”, le preguntó Fanta, uno de los mejores reporteadores de nuestro país. “Tengo mucha paciencia, muchísima. Creo que a partir de la maternidad. Antes, cuando era chica, me decían ‘mecha corta’ porque a la primera saltaba. Entiendo que las redes sociales son un tacho de basura para mucha gente que escupe cosas como su odio detrás de una pantalla que por ahí no tienen que ver conmigo. Después me cruzan en la calle... Yo nunca tuve una situación en la calle, de que viniera alguien y me puteara en la cara”, contó La China.

“¿Hubo gente que defraudó en este momento?”, atacó Alejandro. “Sí. Cuando alguien te defrauda, es porque no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que puedan haber amigos que te banquen más o menos, es una cosa. Pero tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos, de verdad”, se sinceró la China.

“¿Tuviste gente cercana a vos que hiciera una declaración pública que te decepcionó?”, volvió Fantino. “No sé si pública. A mí me importa más la vida real. Sí, sí, sí. No era de mi círculo más íntimo, por eso no puedo decir que me haya afectado tanto”, contestó sin hablar de Paula Chaves y Zaira Nara, sus íntimas hasta “ayer” que la dejaron en off side en lo mediático.

“¿Y tu viejita, Marcela, cómo vivió esto?”, le dijo Fantino. “Yo creo que ya está curada de espanto. Sufre, porque soy su hija y me ama y me conoce. Y además sabe todo siempre de mí, porque yo le cuento todo, desde muy chica. Pero ya está...”, explicó.

“Siempre se les pide explicaciones a las mujeres. Desde el colegio y en todo sentido. La mujer que no decide tener hijos: ‘¿Y por qué?’. La que tiene muchos hijos: ‘¿Y por qué?’. La que se separa: ‘¿Y por qué se separa?’. La que está con más de uno y sale más de uno: ‘Es puta’. Es constantemente una etiqueta”, asumió.

“Y después está el machismo en mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Esto pasa mucho. Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, como de poca empatía. Hay mujeres que son las primeras en señalar a otra mujer. Y eso es por como nos adoctrinaron y nos metieron en la cabeza la competencia”, cerró Eugenia.