Revelan cuál es el principal problema que tiene la China Suárez con las relaciones humanas: “Tiene un patrón malvado de…”

Connie Ansaldi pasó por Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito en Canal 13, y analizó a la China Suárez, el personaje del momento. Sin pelos en la lengua, la panelista contó qué siento que le pasa a la mujer que está en boca de todos los argentinos y contó cuál es su problema con las relaciones humanas.

Sin pelos en la lengua, la genial Connie arrancó: “A mí me importa 3 pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenés una patología jodida”. ¡Qué fuerte!

La que la acompañó en la versión fue Mariana Brey, otra de las panelistas, quien la conoce bien desde “chiquita” por lo que pasaba pasaba en Este es el show, el programa que Paula Chaves conducía, cuando la actriz comenzó su relación con Benjamín Vicuña (después de engañar a Pampita).

“Paula remaba como podía esa situación por su amistad con La China. No podía ni darle un beso ni sacarse una foto con Pampita. Creo que en alguna oportunidad había coincidido en un evento, y siempre se le recriminaba algo”, dijo la morocha, que vive una crisis de pareja.

Ángel de Brito dio más detalles de los manejos de la China Suárez, que cobró un fangote para hablar con Alejandro Fantino, cuando María del Cerro participaba del Bailando por un sueño, en el momento que Pampita era jurado. “Todo el tiempo recibía algunos reproches”, informó. Y le dio paso al huracán Connie.

“Yo ya di mi opinión públicamente. Es algo que yo decía siempre: no entiendo cómo son amigas de esta chica. Pero bueno, también uno a veces no quiere creer en la mala voluntad del otro. Es duro darte cuenta que alguien que querés...”, primerió.

“¿Por qué no entendías esa amistad?”, quiso saber Angel de Brito. “Porque me parece que por ahí, los que estamos de afuera, vemos cosas que los que están adentro no las ven, hasta que no te pasan a vos. Yo también creo que uno, cuando ve cosas que pasan, dice: a mí no me va a pasar. O cuando conocés al otro que fue infiel con un tercero y vos decís: a mí no me va a pasar. Sí, te va a pasar, eso tiene que ver con una conducta de una persona”, respondió Ansaldi.

“Vos podés tomar dos alternativas. Podés aceptarlo, y abrazar a la persona así como es, en su totalidad y oscuridad. Y decir ‘bueno, a mi me cierra cómo es, con esta amoralidad que tiene (que tenemos todos, unos más otros menos) esta parte oscura, perversa’. O también decir: estos valores no tienen nada que ver conmigo, no me interesa. Pero no decir: a mí no me va a pasar”, agregó la ex Intrusos, entre otros programas.

Hace unos días, en sus redes sociales, Ansaldi tuvo un discurso bastante similar con el tema de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China: “Como le gusta el quil... a La China...! Pero un día, la belleza se acaba. Y solo queda la belleza interior: la verdadera. Y ahí, va a tener un PRO BLE MON”.