Qué dijo la China Suárez de sus ex y su extraña explicación sobre Mauro Icardi

María Eugenia Suárez fue por todo. A diferencia de Wanda Nara, la China no se quedó en silencio y dijo todo lo que piensa de todos los temas. La entrevista de Alejandro Fantino también ayudó, claro (¡Ay, Susana: qué vergüenza!). Y, en el mano a mano, la actriz dijo todo lo que piensa de sus ex parejas, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, y una mínima explicación sobre Mauro Icardi.

“¿Qué crees de la monogamia?”, la atacó Alejandro Fantino. “Yo creo que no es natural. Nunca estuve 20 años con la misma persona porque no lo viví. Tengo sentimientos encontrados. Yo siempre tuve relaciones monogámicas, pero no sé qué va a pasar a futuro”, comenzó la China, con Wanda Nara en el ojo en casi todo el reportaje.

“¿Hay algo que aprendiste de todo esto?”, quiso saber Fantino, sobre el escándalo que se vivió primero en Europa (las “capitales” fueron Madrid y París) y más tarde en Buenos Aires. “Sí, y lo resolví en privado”, confirmó con una sonrisa de oreja a oreja.

“No te voy a decir con quién ni qué. Pero lo resolví en privado”, explicó. “¿Te dejó tranquila internamente? ¿Dormiste mejor después de eso? ¿Tu conciencia está tranquila?”, repreguntó Alejandro. “Sí. Re”, sentenció Eugenia, dando por cerrado el tema de Mauro Icardi en lo que fue el único punto flojo de la nota.

Sobre el pasado con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los papas de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, la China contó: “Soy de pelear, pero no de gritar. Soy más hiriente en este tono. Soy muy picante y me puedo poner muy mala. Con ellos me llevo bien. Es condición sine qua non. Es una responsabilidad muy grande tener un hijo. Los chicos no pueden pagar las peleas de los grandes o las diferencias. Tengo el ejemplo de mis papás”.

Sobre sus “pollitos”, como le dice a Rufina, Magnolia y Amancio, la China contó cómo es la dinámica de su hogar: “Tengo contratada una niñera, por supuesto, porque sino no podría trabajar. Reconozco me gusta el caos con los chicos. Lo que a muchos les hace doler la cabeza, es lo que yo siempre soñé”.

“Me gusta el griterío. El único ruido que me gusta y soporto es el de mis hijos. En mi casa, todo el día hay música y a todo volumen, desde que nos despertamos. Mis hijos se la pasan bailando y cantando”, agregó.

“Es raro que yo diga esto, porque siempre estuve de novia. Me gusta la soledad, pero me gusta mucho también estar de novia. Soy enamoradiza. Y confío y apuesto... Yo soy esto. Me tomás o me dejás. Nunca voy a decir algo para agradar. Obviamente me equivoco y tengo mis errores. Mato y vivo por mis hijos y mis amigos”, terminó la China, ciento por ciento auténtica.

¡No como otras! Y usted, ¿qué lado está?