Marcelo Polino y las secuelas que le dejó el covid-19

No es ninguna novedad que los casos de coronavirus se dispararon, en las últimas semanas, no sólo en la Argentina, sino en el mundo entero. La tercera ola de covid-19 comenzó con fuerzas y las figuras del mundo del espectáculo no quedan exentas de esto. Marcelo Polino fue uno de los últimos personajes de la farándula que se contagió y confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram.

"Quiero contarles que di positivo de covid-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mi esquema de vacunación completos. Gracias por estar siempre, cuídense. Está bravo", informó el periodista.

El comunicador de Telefe había viajado a los Estados Unidos para vacunarse y luego, completó su esquema en nuestro país. Ahora, para llevarle tranquilidad a sus fanáticos, utilizó nuevamente sus redes sociales para contar cómo se siente y reveló qué secuelas le dejó en su cuerpo la enfermedad.

"Les cuento que estoy bien, próxima al alta epidemiológica y si todo va bien, en la semana, tendrá la definitiva", comenzó diciendo y agregó: "Dependerá de sentirme más fuerte porque perdí 4 kilos en una semana que para mí es un montón".

Es sabido que Polino se cuida mucho en sus comidas y que lleva una alimentación sumamente sana y equilibrada. Es vegetariano y elige todos los días implementar una dieta macrobiótica por los beneficios que le otorga a su salud.