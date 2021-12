José Luis Gioia reveló la promesa que le hizo el Chato Prada y nunca cumplió

La breve participación de José Luis Gioia en MasterChef Celebrity hizo que el actor estuviera nuevamente en boca de todos. Así fue como que luego de quedar eliminado paseó por diversos programas televisivos y radiales brindando notas y hablando tanto de su experiencia en el reality de Telefe como de otras cosas.

En una de las entrevistas que realizó, el humorista contó acerca de una promesa que el Chato Prada, emblemático productor de eltrece y de los productos de Marcelo Tinelli, le había realizado y que nunca cumplió. "Me hubiese encantado estar en el Cantando", comenzó diciendo Gioia al aire de Jubilados TV y continuó: "El Chato Prada me dice '¿Te hubiese gustado?, el año que viene entrás'. Nunca me llamó".

El Chato Prada

"Nos encontramos siempre o nos hemos hablado por teléfono muchas veces y así con el Chato… me hubiese gustado estar en el Cantando", sumó.

Además, habló del cruce que tuvo con Analía Franchín, quien lo tildó de soberbio luego de que fuera el primer participante en despedirse de las hornallas más famosas de la TV. "No le quise contestar porque sería agresivo, porque si yo lo hiciese con la misma ironía y de la misma forma que lo hizo ella, la miraría y le diría que si fuera soberbio no estaría sentado al lado tuyo. Eso fue nada más, la única vez que la vi en mi vida", manifestó.

Y expresó: "Ella habló de las milanesas, se puso a hacer milanesas porque estuvo en el programa dónde a mí me eliminaron, que había que hacer milanesas ¿cuál es la soberbia mía?, ¿porque no soy un gran cocinero?. Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres del jurado a hacer monólogos al lado mío, yo los voy a calificar a ver qué tal son los monólogos de cada uno".