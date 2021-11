Luego de su salida de MasterChef Celebrity, José Luis Gioia se descargó

La tercera temporada de MasterChef Celebrity arrancó con todo en la pantalla de Telefe. Las hornallas más famosas de la televisión volvieron a prenderse y no hay quien no esté atento a lo que sucede en el reality culinario. El pasado lunes, el ciclo debió despedir al primer eliminado de esta nueva entrega y quien salió por la puerta grande fue José Luis Gioia.

La gala de eliminación se llevó a cabo al comienzo de la semana y no como ha sido desde siempre los domingos debido a la emisión especial que el canal de las tres bochas realizó por la jornada de elecciones legislativas que se vivió en todo el país.

Quienes realizaron los peores platos de la semana se enfrentaron realizando sus mejores milanesas. El humorista presentó al exigente jurado -integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis- una ternera con ensalada de zanahoria, huevo y mayonesa casera que no terminó de convencer ya que a la carne le faltaba cocción.

Ahora, tras su salida del certamen gastronómico, salió a hablar y le respondió a Analía Franchín, la finalista de la primera temporada, que lo tildó de soberbio. "Sos soberbio me dijeron, casualmente la reina de la milanesa me dijo eso. Estoy muy cansado y no soy de mirar tutoriales y el que es muy estudioso es Titi Fernández, sos soberbio me tira la Franchín, la que nos enseñó a hacer milanesa", se descargó.

Y, en diálogo con La Once Diez, continuó: "Hay gente que mataría por estar en ese programa, pero yo no. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se le dicen a los colegas, la soberbia no pasa porque no estudies para Masterchef, tendría que haberle contestado 'si soy soberbio no estaría sentado al lado tuyo'".

José Luis Gioia, el primer eliminado de la tercera temporada de MasterChef Celebrity

Sobre su paso por el ciclo, señaló: "Fue un orgullo estar en este certamen, haber sido convocado con esta gente tan hermosa. Soy un cocinero familiar, no soy un cocinero para deslumbrar a nadie. Nunca corté carne para milanesa”.

Para finalizar, cerró: “No soy el primero eliminado, soy un iluminado".