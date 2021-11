Santiago del Moro, sobre MasterChef Celebrity: "Todavía no han visto nada"

El lunes pasado comenzó una nueva temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe. Diversas figuras argentinas se enfrentaron a las famosas hornallas y esta noche, una de ellas abandonará la competencia y se convertirá en la primera eliminada de esta tercera entrega del reality culinario.

Santiago del Moro, el conductor del ciclo, habló con Implacables sobre el arranque del certamen. "Estamos muy contentos y a la gente creo que le gustó, de hecho ya hay algunos favoritos", comenzó diciendo frente a las cámaras de El Nueve.

Y remarcó: "Pero igual, todavía no han visto nada, porque va a haber pruebas nuevas todos los días, más allá de las clásicas que todos quieren ver…pero se van a sorprender".

"Todos me van sorprendiendo, a algunos los conocía de antes, a otros no. Creo qué hay muchas fichas puestas en varios de ellos, la peque Pareto para mí es una revelación, verla a Cathy de nuevo en televisión, Tomás Fonzi, por ejemplo, a él le encanta. No sé, hay muchos…Mica es súper competitiva y lo deja todo. Luisa Albinoni es encantadora, Joaquín Levinton también", sumó.

MasterChef Celebrity

Sobre el grupo y su vida hoy, cerró: "Es divino, en esta temporada los participantes son espectaculares. Y yo, en lo personal pasando un momento especial porque estamos esperando una bebita muy buscada, así que estamos esperándola".