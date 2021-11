Feroz discusión e insultos entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras la entrevista con Susana Giménez

Este miércoles, trascendió que tras la entrevista exclusiva de Wanda Nara con Susana Giménez, la mediática protagonizó una feroz discusión e insultos con Mauro Icardi.

El periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live) reveló que luego de la nota grabada en un lujoso hotel parisino, la pareja estalló en reproches y cruces de fuertes palabras. El especial televisivo fue un éxito que conquistó un contundente rating, y que incluyó una sorpresiva frase de Wanda sobre la China Suárez, dejó mucha tela para cortar y ahora salieron a la luz nuevos detalles de lo que sucedió tras la charla íntima entre la mediática y la diva.

“La entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara y Mauro Icardi fue un negocio para Telefe pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja. Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de Paris entre la empresaria y el futbolista”, detalló Etchegoyen.

Luego, el periodista agregó: “Había cosas que Wanda no se las comunicó a Icardi y que cuando se vio abordado no se sintió cómodo. Me dicen que incluso Icardi amagó con levantarse e irse. Esto lo van a desmentir, pero te lo estoy contando tal cual me lo comunicaron a mí esta mañana”.

Finalmente, el conductor de Mitre Live aseguró que la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez fue una gran pantalla y que la ruptura es inminente. “Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota”.