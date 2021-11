La sorpresiva frase de Wanda Nara sobre la China Suárez en la entrevista con Susana Giménez

Luego de una larga espera, finalmente Wanda Nara rompió el silencio en una entrevista exclusiva son Susana Giménez que fue emitida este martes en la noche por Telefe. La mediática sorprendió a todos con una inesperada frase sobre la China Suárez tras el sonado escándalo por infidelidad en el que la actriz quedó involucrada como la tercera en discordia.

En la nota grabada en París, Wanda Nara se sinceró sobre lo que le pasó cuando descubrió los mensajes entre su esposo, Mauro Icardi, y la China Suárez. Por otro lado, en los próximos días se podrá ver la entrevista que la actriz hizo con Alejandro Fantino y ya se sabe la fecha tentativa y la plataforma donde estará disponible.

"Yo me saqué al ver el mensaje y como siempre estoy con el celular cometí el error de subir una storia a Instagram. Por eso le pedí perdón a ella porque lo primero que hacemos es ser machistas y echarle la culpa a las mujeres", enfatizó Wanda Nara para sorpresa de todos, y luego de haberla tildado de "zorra".

Wanda Nara en la entrevista exclusiva que le dio a Susana Giménez.

En su regreso triunfal a la televisión, Susana Giménez se lució preguntándole a su entrevistada absolutamente todo lo que el público que siguió el culebrón de Wanda e Icardi quería saber.

En otro momento de la nota, Wanda Nara se explayó sobre el conflicto con el delantero del PSG diciendo: "La mayoría de las cosas me las mostró él. Y no me mintió. Si pasó algo es lo mismo. Nosotros tenemos una relación muy chapada a la antigua. Y para mí un mensaje es lo mismo que lo otro. Lo conozco mucho desde los 17 años y sé que fue sincero cuando me pidió disculpas. Fue un gran error en su vida".

Además, Wanda Nara dejó en claro que está dispuesta a perdonar y volver a apostar por el amor. "Creo en la palabra y sé dar vuelta la página. Mauro me dijo que hubo un encuentro con la China y me dijo que no pasó nada entre ellos. Esto me sirvió para hacer un reset en mi relación. Me contó que entre ellos podría haber pasado de todo, pero no pasó nada. Yo respeto y valoro a las personas que tienen relaciones abiertas pero nosotros no teníamos ese tipo de relación", aseguró la mediática.