Cuánto mide Marta Fort y más detalles de su increíble cambio

A sus 17 años y a pocos meses de cumplir 18, Marta Fort ya empieza a transitar el camino mediático que tan bien recorrió su padre, el recordado Ricardo Fort. Con 1,77 metros de altura, “Martita” llama la atención por su personalidad y también por los cambios que muestra a nivel físico. A continuación, te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



Marta Fort: su altura y lo que piensa acerca de su cuerpo

Tanto ella como Felipe, su hermano mellizo, son famosos prácticamente desde que nacieron, y el motivo se debe a que son los hijos del famoso empresario y mediático Ricardo Fort.



A diferencia de Felipe, Marta Fort parece no tener inconvenientes en adentrarse en la vida mediática. Sin embargo, con sus 17 años y su 1,77 metro de altura, sorprende por la madurez que tiene: sabe que quiere ser conocida por lo que hace y no por protagonizar escándalos o ser “la hija de”.



Estudiante de canto y modelaje, Martita es famosa por la gran actividad que lleva adelante en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, cuenta en la que tiene casi 700 mil seguidores.



Allí, no solo comparte detalles de su vida, sino que incluso se anima a hablar de su cuerpo y de los cambios que manifestó en los últimos años.



En una ocasión, por ejemplo, confesó que el hecho de que la trataran de gorda la llevó a bajar 27 kilos en pocos meses, cuando apenas tenía 13 años. Luego de semejante transformación, comenzaron a decirle que era “puro hueso” y que tenía que comer más.



La conclusión a la que llegó la heredera del imperio chocolatero es que, hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que te critique. Por este motivo, hoy en día se encuentra bien consigo misma y con su imagen.



Marta y el tierno homenaje a su padre, Ricardo Fort, en el día de su cumpleaños

Hace apenas unos días, el 5 de noviembre, día en que Ricardo Fort hubiese cumplido 53 años, su hija Marta le dedicó un sentido homenaje en su Instagram.



Con una foto en la que se ve al histórico cantante y bailarín dándole la mamadera a ella cuando apenas era una bebé, Marta aprovechó para compartir unas emotivas palabras.







“Feliz cumpleaños al mejor papá que me ha podido tocar de todo el país”, comenzó diciendo. Luego, confesó que cada vez que ve sus videos se “mata de la risa” y que no puede evitar pensar en lo mucho que le hace falta su presencia en este plano físico.



También compartió su alegría por la confirmación de lo que será el documental sobre la vida del chocolatero, algo que, como la misma Marta expresó, era un sueño que tenía en vida.



Para finalizar, la joven artista indicó que nunca se va a olvidar de su padre y que, cada vez que enfrenta una situación complicada, piensa en él y se tranquiliza.





