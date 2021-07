Marta Fort habló del trastorno alimenticio que tuvo un par de años atrás

Marta Fort, la hija del querido chocolatero Ricardo Fort, cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram. Allí, la joven se dedica a compartir contenido diariamente y sorprende a sus fanáticos con el material que sube. Ahora, la adolescente de 17 años le permitió a los internautas que le realizaran distintas preguntas y una de sus respuestas dejó a varios helados.

"¿Cómo superaste las inseguridades con tu cuerpo? Estoy tratando y me inspiras", consultó una usuaria. "Cuando me jodían por ser rellenita a mis 13 años bajé 27 kilos en pocos meses hasta que la gente me dejó de decirme eso para pasar a decirme ‘sos puro hueso’ o ‘comé una hamburguesa’, entonces entendí que sea como sea, siempre va a haber algo para criticar. Así que que no te importe lo que diga el resto", contestó.

Y con respecto al video con la que acompañó su respuesta en la que se la puede ver vestida completamente de negro y con un cabello rubio por arriba de los hombros, agregó: "Esta era yo cuando tenía 14 con anorexia nerviosa".

Marta Fort

No es la primera vez que la hermana de Felipe genera revuelo en las redes con lo que revela. Algunos días atrás, confesó cuál era la parte de su cuerpo que más le molestaba: sus brazos. Por este motivo, es que tiene sus extremidades adornadas con grandes tatuajes.

También contó, en ese momento, que hoy el único entrenamiento que realiza son sus clases de baile. La joven sigue los mismos pasos de su padre y se está preparando para adentrarse al mundo artístico: toma lecciones de danza y canto.