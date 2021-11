El fuerte posteo de Zaira Nara en medio de los rumores de separación

Este miércoles, Zaira Nara compartió un fuerte posteo mientras suenan cada vez más fuerte los rumores de separación de su marido, señalado como cómplice de Mauro Icardi para su encuentro con La China Suárez en París.

Las palabras que compartió la modelo parecen estar dirigidas a Jakob Von Plessen, su pareja. “Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are” (A veces las personas son hermosas. No en apariencias. No en lo que dicen. Solo en lo que son”), dice el texto que subió Zaira Nara.

El posteo de Zaira Nara que generó todo tipo de conjeturas.

Recordemos que este martes en Los ángeles de la mañana (El Trece), aseguraron hay una fuerte crisis entre Zaira Nara y el polista. De hecho, en el programa compartieron algunas imágenes de la modelo y conductora posando sin su anillo de casada.

Además, Zaira Nara habría tenido en los últimos días un fuerte cruce con la China Suárez y ahora trascendió la contundente respuesta que le habría dado la actriz por su affaire con Mauro Icardi, esposo de su hermana Wanda.