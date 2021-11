La contundente respuesta de la China Suárez a las críticas de Paula Chaves y Zaira Nara

Este martes en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), revelaron cuál fue la demoledora respuesta de la China Suárez frente a las críticas que recibió por parte de Paula Chaves y Zaira Nara.

Recordemos que las modelos antes tenían una relación de amistad con la actriz, vínculo que quedó trunco tras el escándalo de la artista con Wanda Nara y Mauro Icardi. Luego de que en LAM revelaran detalles del "afiebrado" encuentro íntimo entre el futbolista y la China Suárez, su conductor se refirió al quiebre de la relación entre las amigas.

En este sentido, Ángel de Brito explicó: “Cuando empiezan todos los rumores, tanto Paula como Zaira, que eran amigas de la China, la llaman y le piden explicaciones. Las respuestas de la China las dejaron heladas a las dos. Las tiene que contar ella, pero frases muy despectivas, que son típicas respuestas de ella también: ‘A mí qué me importa’, ‘soy libre’”, les habría dicho la China Suárez a sus ahora ex amigas.

Además, el conductor aseguró que hubo respuestas aún más fuertes que él prefiere no revelar. Recientemente, Paula Chaves se refirió al escándalo de manera lateal en una entrevista con Verónica Lozano. “No voy a hablar del tema. Me apena mucho todo esto, pero no, no es mi tema y no puedo opinar ni hablar ni nada. Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”.

De Brito también recordó viejas declaraciones de Paula Chaves sobre la China Suárez, en las que reconoce que se sintió muy acompañada por la actriz cuando perdió un embarazo. “Fue la que estuvo al lado mío, es una buena amiga”, dijo en esa oportunidad.