La drástica decisión de Zaira Nara con su esposo por ser cómplice de Mauro Icardi

Zaira Nara estaría transitando una fuerte crisis con su esposo, quien fue señalado como cómplice de Mauro Icardi en el escándalo de infidelidad más sonado de este año. La modelo tomó una drástica decisión y dio señales de distanciamiento de su pareja.

Jakob Von Plessen quedó acusado de cubrir al futbolista en su affaire con la China Suárez, y ahora las hermanas Nara están enfrentadas a sus parejas.

"Esto que les voy a contar no lo saben ni Wanda ni Zaira, pero Jakob terminó durmiendo en un auto para cubrir a Mauro y no fue el único que lo ayudó. Hay un polista argentino que vive allá, en París, que sería el que lo ayuda y lo cubre a Icardi en estas situaciones", contó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (El Trece).

Y luego detalló: "El pobre Jackito (por el marido de Zaira) no es el culpable de esto, él estaba ahí y quedó en el medio. Cuando ese fin de semana Zaira y Wanda se van a Milán, la China habría llegado al hotel Le Royal Monceau, que es del PSG, y esta persona me confirma que la habitación la reservó Mauro, que estaría a nombre de él, no sé si la pagó o si se la dan gratis. Jakob lo lleva al hotel después de la cancha y se queda en el auto de Mauro durmiendo... como la casa de Wanda en París tiene cámaras, si llegaba solo, ella lo iba a ver...".

Y ahora, en las historias más recientes que Zaira Nara subió a Instagram, queda en evidencia que ya no usa el anillo de casada como lo hacía antes de toda esta polémica.

Por otro lado, este martes también en LAM revelaron la contundente respuesta de la China Suárez a las críticas de Paula Chaves y Zaira Nara, quienes supieron ser durante mucho tiempo sus amigas y ahora quedaron enfrentadas.