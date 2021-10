El antes y después de Soledad Pastorutti gracias al estilismo

Soledad Pastorutti es una de las cantantes más populares de argentina y se caracteriza del resto de los artistas por especializarse en el folclore. Su música renovó este género en la década de los 90' y logró que muchos jóvenes se acerquen a él, incluso es considerada la "nueva figura del folclore nacional" junto a otros cantantes como Abel Pintos y Luciano Pereyra.

Con el paso de los años, la santafesina de 40 años tuvo un radical cambió de look. Nació en la ciudad de Arequito y saltó a la fama en el año 1996 cuando era tan solo una adolescente, luego de participar en el Festival De Cosquín, un evento que la hizo ganar el Premio Revelación y Consagración.

Fuente: El Ciudadano.

Tenía tan solo 15 años cuando su nombre se hizo conocido y sus contemporáneos aún recuerdan aquella presentación que hizo junto a su hermana, Natalia Pastorutti. Luego de Cosquín, La Sole firmó con la discográfica Sony Music para lanzar "Poncho al viento", un trabajo que le valió el premio Disco de Diamante.

En ese entonces tenía el pelo oscuro, lacio y con raya al medio, no usaba maquillaje, aún no se había puesto ortodoncia y su rostro estaba siempre al natural. Es normal que con el paso de los años los artistas se sometan a cirugías para alcanzar la belleza hegemónica, pero no es el caso de La Sole, quien aún mantiene sus expresiones.

"El cambio de look fue un poco buscado. Era necesario. También tiene que ver con que empecé a verme de otra manera. A mí me gusta estar bien, me gusta correr, pero también es cierto que siempre fui, no sé si insegura, pero pudorosa. Nunca pretendí mostrar mi cuerpo, ni cómo estaba vestida. Cuanto más desapercibida podía pasar para mí era mejor”, contó en el programa "Cortá por Lozano".

Y agregó: "Al principio ese vestuario tenía que ver con la comodidad. Era la única ropa que tenía, como un uniforme. Entonces, para mí era más fácil venir a Buenos Aires a hacer prensa. De verdad que no tenía ropa ni para todos los días…Con mis primeros Gran Rex, que los hizo Aníbal Pachano, empezamos con la pestaña postiza, el pelo. Me ponía un corset que me levantaba todo".

No hay dudas que la cantante tuvo un gran cambio de estilo y lejos quedó atrás la Soledad Pastorutti que revoleaba el poncho en el escenario, aunque sigue siendo su marca indiscutida. En el último tiempo incursionó en los géneros musicales pop y el rock, pero no descuidó el folclore, ya que este año fue nominada a Mejor Álbum Folklore Alternativo por su trabajo "Parte de mí".