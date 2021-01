Ariana Grande: ¿por qué el 2021 será el mejor año de su vida?

Luego de anunciar su romántico compromiso con Dalton Gómez y haber tenido un 2020 espectacular, Ariana Grande se prepara para lo que será el mejor año de su vida. Mucho romance, proyectos laborales que no había experimentado antes y nuevos temas para disfrutar serán algunos de los hits de su 2021.

Ariana Grande confirmó que de cara al 2021 no realizará giras mundiales y hasta el momento no tiene shows confirmado en Estados Unidos. Pero trascendió que firmó para un realizar un proyecto para la pantalla grande: formará parte de la película Don’t Look Up de Netflix.

La película sería el segundo proyecto de la cantante en la plataforma por streaming, luego de estrenar "Ariana Grande: Excuse Me, I Love You". Con la dirección de Adam McKay, Ariana Grande actuará junto a estrellas de la talla de Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel y Timothee Chalamet.

La película trata sobre "dos astrónomos de bajo nivel que se embarcan en una gira mediática para advertir a la humanidad de un asteroide que se aproxima que destruirá la Tierra". Estiman que se estrenará a fines del 2021.

McKay es conocido por agrupar muchas celebridades famosas de Hollywood en un mismo proyecto aunque no todas sean protagonistas. En efecto, trascendió que Ariana Grande podría participar en una o dos escenas y hasta el momento no se sabe si ya las filmó ni que rol interpretará.

Ariana Grande: Excuse Me, I Love You

La cantante se sumó a la lista de famosos que llevaron su vida personal y profesional a Netflix en formato de documental. Así pasó también con Lady Gaga (Five Foot Two), Taylor Swift (Miss Americana) y Shaw Mendes (In Wonder).

La exestrella de Nickelodeon estrenó el 21 de diciembre pasado Ariana Grande: Excuse Me, I Love You, un documental sobre uno de sus conciertos de la gira "The Sweetener World Tour" que realizó entre marzo y diciembre de 2019.

"El 21 de diciembre, un año después de cerrar (la gira), The Sweetener World Tour llega a tu casa. Lanzar esto es una carta de amor para todos vosotros, de celebración de todo lo que hemos compartido en los últimos años", dijo en su cuenta de Instagram.

Y siguió: "(..) Quería darles las gracias a todos por mostrarme que llevo de vida más de lo podría haber soñado. Hacer música y todo esto ha sido todo lo que he conocido o en lo que me enfoqué por completo de manera consistente durante mucho tiempo y aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar de nuevo simplemente lo eternamente agradecida que estoy".