Los Simpson se tuvieron que adaptar a un presente distinto y feminista

Con 34 años en pantalla, Los Simpson se convierten en una de las series con mayor permanencia del mundo. Atravesaron cientos de cosas: nuevos presidentes, cambios sociales, guerras y una pandemia. En todos esos años sus espectadores han cambiado y mucho y, tal vez, lo que antes hacía reír hoy ya no tanto.

Los Simpson se convirtieron en un ejemplo de cómo hasta los personajes más ídolos y populares deben repensar y deconstruir. Su guionista y productor explicó muy claramente por dónde pasan todos estos cambios.

Mike Reiss, de 59 años, odia lidiar con rumores y decir que tuvieron que incorporar a dos mujeres al equipo como si fueran extraterrestres y enfatizó: "Prácticamente todos los guionistas fichados en la última década son 'contratos de diversidad', mujeres o personas de otras etnias. Acabamos de incorporar dos mujeres, pero odio el término porque son escritores maravillosos y no me gusta ponerles sello. Los guionistas son hasta más jóvenes que la serie".

La realidad, es que el equipo tuvo que adaptarse a la nueva era y cuando al guionista le preguntan: "¿Qué dirías al público que afirma que Los Simpson ha empeorado?" No solo le duele, sino que cada crítica en Internet luego, se hace más y más tediosa y lo repasa en su libro Springfield Confidencial: "Me sigue ofendiendo. Es como preguntar: No digo que tu hermana sea una zorra, pero, ¿qué dices a los cientos de tíos que dicen que lo es?”.

Es evidente que el supuesto “declive” de Los Simpson y la forma en que se van viendo los cambios es uno de los temas favoritos en todas las redes sociales. Y, aunque los tiempos cambian, Reiss asegura que la serie lo único diferente que tiene desde 1989 es la mejora de la animación y afirma que: "Somos más libres porque pueden hacerlo todo más grande".

Desde el equipo están más cautos y reconocen la sensibilidad que hay en la sociedad, por ello asume que en esta época de furor en las redes sociales les hace repensar los chistes varias veces:

"Los guionistas nos hemos vuelto más cautos que al principio. La gente está muy sensible. Pero incluso cuando nos sorprenden las reacciones negativas, inmediatamente aparecen reacciones a esas reacciones. Una de las cosas que hay que agradecer a Trump es la rapidez de los ciclos de noticias. Si hay un escándalo con la serie el domingo, el miércoles está completamente olvidado".

La longevidad de una serie de dibujos

Reiss recuerda que ni él mismo apostaba a la longevidad de su serie de dibujos y mucho menos en horario de máxima audiencia. En su libro cuenta muchas anécdotas y hace referencia a las "predicciones" de las que todos hablan, como la que ayudó a profetizar al presidente Donald Trump o la advertencia del desastre que provocaría un virus como el covid-19.

También, argumenta que desde siempre redactaron los guiones con profundidad y dignidad. Y asegura que su serie es más que “una emisión semanal”. Él, su equipo y los fans forman parte de ella, hasta prácticamente es una responsabilidad.

“Es simple. Todavía trabajamos duro para darle a la audiencia la mejor serie que podemos hacer" así es como finaliza el guionista en respuesta a esta adaptación feminista de la que tanto se viene hablando sobre Los Simpson.

