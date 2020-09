El durísimo cuestionamiento de Antonio Gasalla contra Alberto Fernández

Antonio Gasalla estuvo invitado al programa Antes de Mañana, que conduce Antonio Laje por la pantalla de América. Tal como lo hizo hace unas semanas, el artista mostró su descontento con la situación del país y lanzó fuertes críticas contra el Presidente Alberto Fernández durante la entrevista.

"A mí me parece que no están gobernando", sostuvo. "A esta altura de mi vida ya no me meto, veo la política con humor", afirmó. Luego reveló qué opina cuando ve a Fernandez reunido con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. "Cuando se juntan estos tres, ¿vos entendés al Presidente?", comenzó a decir y y explicó: "Hay casi un 40% de lo que dice que casi ni se le oye, porque se traga la voz".

Luego, Gasalla continuó: "Y los dos que tiene al lado están como '¿y, qué hago?'. A mí me parece que no están gobernando. Para gobernar tenés que tomar las cosas por la manija, ver qué pasa, cómo hacerlo. No para decir en un noticiero un montón de frases". A su vez, develó su teoría: "Por ahí también están tan para adentro para no perjudicar a la gente y no decir la verdad".

En relación a la cuarentena obligatoria, Gasalla observó: "Yo no me quedé tan encerrado. Empecé a salir.Me compré un barbijo, me lo puse y chau". El humorista contó además que al principio sí se mantuvo más confinado. "Cuando comenzó me quedé en mi casa porque era muy dramático todo. De entrada, por la edad que tengo, estuve dos o tres meses encerrado sin poder bajar a la calle ni a la vereda.No podía salir. Nos juntaron con mi hermano en mi casa, estuvimos con él tres meses sin salir a la calle", concluyó.