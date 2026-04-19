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Rata Blanca

Rata Blanca dejó extasiados a los mendocinos con un recital donde no faltó la energía y el talento: en fotos

Adrían Barilari y Walter Giardino dieron presente en el Arena Maipú Stadium en una noche imperdible e inolvidable para los mendocinos. Todos los detalles.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Barilari dejó sin palabras a los presentes con su gran voz. / Julieta Caballero - MDZ

Barilari dejó sin palabras a los presentes con su gran voz. / Julieta Caballero - MDZ

Julieta Caballero -MDZ

El último paso de Rata Blanca por Mendoza se dio hace dos años, en el 2024. Este 2026 llegó para romper con esa tradición de mantener la banda y sus fans mendocinos alejados.

Una noche de recuerdos y energía que no paró un minuto: Rata Blanca en Mendoza

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En el comienzo del show, Barilari se mostr&oacute; con un look total black con chaleco de cuero.

En el comienzo del show, Barilari se mostró con un look total black con chaleco de cuero.

Magos, Espadas y Rosas, cumplió 35 años desde su lanzamiento y no se trata de un álbum cualquiera por lo que la banda completa quiso festejar semejante número con un show especial para los fanáticos de todo el país, incluída Mendoza. Por esa razón, este 18 de abril el Arena Maipú se vistió de fiesta, rock y muchísima energía para cantar grandes canciones de Rata Blanca.

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Mujer amante y La leyenda del hada y el mago fueron dos de las canciones que no faltaron en el concierto.

Mujer amante y La leyenda del hada y el mago fueron dos de las canciones que no faltaron en el concierto.

El recital fue una seguidilla casi sin descanso y duró dos horas completas. Comenzó a las 21:17 horas y dio su saludo final pasadas las 23:10; aunque sus fanáticos siempre quedan con ganas de más, la puesta en escena y la demostración de talento fue espectacular.

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La ovaci&oacute;n recay&oacute; sobre Giardino en varios momentos del show.

La ovación recayó sobre Giardino en varios momentos del show.

La lista de canciones se conformó, entre otras tantas con: Solo para amarte, El sueño de la gitana, El beso de la bruja, Días duros, Rock es rock y Rock and roll hotel. Aún así, las cuatro canciones más cantadas por los presentes fueron Mujer amante, Guerrero, La leyenda del hada y el mago. Lo sorprendente de la noche fue la combinación de un público joven, adulto y hasta infantil; sin dudas, cada uno de estos públicos vivió el concierto de una manera diferente pero siempre con la seña del rock en sus manos.

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Adri&aacute;n se mostr&oacute; m&aacute;s que contento con el p&uacute;blico mendocino.

Adrián se mostró más que contento con el público mendocino.

Sin lugar a dudas, Adrián Barilari quedó enamorado del público mendocino porque la sonrisa de su rostro no se borró en ningún momento de la noche. Además, al final del show manifestó y se ilusionó con la idea de que "se repita pronto". Por su lado, Walter Giardino dejó atónitos y sin palabras a cada alma presente en el Stadium maipucino porque se lució sobre el escenario en cada minuto de cada canción con su talento deslumbrante con la guitarra.

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Una de las tantas canciones en las que Giardino se luci&oacute;.

Una de las tantas canciones en las que Giardino se lució.

Indudablemente, los mendocinos y turistas que se acercaron a la provincia para presenciar este evento marcarán esta noche como inolvidable para su vida hasta que el reencuentro se dé pronto con Rata Blanca...

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