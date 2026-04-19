Rata Blanca dejó extasiados a los mendocinos con un recital donde no faltó la energía y el talento: en fotos

Adrían Barilari y Walter Giardino dieron presente en el Arena Maipú Stadium en una noche imperdible e inolvidable para los mendocinos. Todos los detalles.

Barilari dejó sin palabras a los presentes con su gran voz. / Julieta Caballero - MDZ

El último paso de Rata Blanca por Mendoza se dio hace dos años, en el 2024. Este 2026 llegó para romper con esa tradición de mantener la banda y sus fans mendocinos alejados.

Una noche de recuerdos y energía que no paró un minuto: Rata Blanca en Mendoza Rata Blanca Mendoza (2) En el comienzo del show, Barilari se mostró con un look total black con chaleco de cuero. Julieta Caballero -MDZ Magos, Espadas y Rosas, cumplió 35 años desde su lanzamiento y no se trata de un álbum cualquiera por lo que la banda completa quiso festejar semejante número con un show especial para los fanáticos de todo el país, incluída Mendoza. Por esa razón, este 18 de abril el Arena Maipú se vistió de fiesta, rock y muchísima energía para cantar grandes canciones de Rata Blanca.

Rata Blanca Mendoza (8) Mujer amante y La leyenda del hada y el mago fueron dos de las canciones que no faltaron en el concierto. Julieta Caballero -MDZ El recital fue una seguidilla casi sin descanso y duró dos horas completas. Comenzó a las 21:17 horas y dio su saludo final pasadas las 23:10; aunque sus fanáticos siempre quedan con ganas de más, la puesta en escena y la demostración de talento fue espectacular.

Rata Blanca Mendoza (9) La ovación recayó sobre Giardino en varios momentos del show. Julieta Caballero -MDZ

La lista de canciones se conformó, entre otras tantas con: Solo para amarte, El sueño de la gitana, El beso de la bruja, Días duros, Rock es rock y Rock and roll hotel. Aún así, las cuatro canciones más cantadas por los presentes fueron Mujer amante, Guerrero, La leyenda del hada y el mago. Lo sorprendente de la noche fue la combinación de un público joven, adulto y hasta infantil; sin dudas, cada uno de estos públicos vivió el concierto de una manera diferente pero siempre con la seña del rock en sus manos.