Tan Biónica se presentó en Mendoza ante un Frank Romero Day casi repleto

La banda liderada por Chano Moreno Charpentier convocó a una multitud en el icónico teatro griego de Mendoza. Una vez más, Tan Biónica demostró su poderío a puro motor de hits y nuevas canciones.

Tan Biónica es una de las pocas bandas de pop rock de la escena nacional que es capaz de llenar estadios con sus esporádicas presentaciones, y este sábado el combo liderado por Chano Moreno Charpentier volvió a convocar una multitud en Mendoza con un show en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Con entradas cuyo precio oscilaba entre los 100.000 y 250.000 pesos, y una situación económica de bolsillos flacos, había dudas sobre si Tan Biónica superaría el desafío en suelo cuyano, pero una vez más el público incondicional del grupo dio presente.

La llegada de la banda a Mendoza se da en el contexto de la gira El Regreso, y la ambiciosa elección de un espacio de las dimensiones del Frank Romero Day llegó acompañada por un escenario de grandes dimensiones.

Tan Biónica vuelve a fascinar al público mendocino WhatsApp Image 2026-04-18 at 10.21.55 PM Tan Biónica agita a una multitud en Mendoza con su show en el Teatro Griego Frank Romero Day. Marcos García

Tras tres presentaciones arrasadoras en Vélez, en las que Tan Biónica llevó a cerca de 250.000 personas, Chano y los suyos optaron por hacer pie en Mendoza como única escala de Cuyo para esta serie de recitales de retorno que tuvieron su puntapié inicial en 2023.