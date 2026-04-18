El pronóstico en Mendoza: domingo frío con, viento sur y lluvias aisladas

El pronóstico del clima para este domingo en Mendoza indica que la máxima será de 15° en el llano, mientras que la mínima sería de 9° en el sur provincial.

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que este domingo 19 de abril estará marcado por el ingreso de un frente frío que traerá viento sur, lluvias aisladas y un pronunciado descenso de la temperatura desde la madrugada.

En ese marco, se espera una temperatura máxima en el llano que alcanzará los 15°C, mientras que las mínimas serán de 9°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 12°C en el resto de la provincia.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el viento comenzará a sentirse alrededor de las 2:00 en el sur provincial, y cerca de las 4:00 en el norte y este. Se espera que las ráfagas alcancen los 40 km/h. Estas condiciones se mantendrían durante prácticamente toda la jornada. Además, se espera cielo nublado desde las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, en Malargüe se registrarán desde temprano, mientras que en el Este podrían darse lluvias débiles durante la mañana, extendiéndose hasta el mediodía. Luego, persistirán lloviznas aisladas en distintos sectores del territorio provincial.

En alta montaña, el mal tiempo se instalará durante toda la jornada, con precipitaciones moderadas en la zona central y más intensas en el sur, mientras que en el norte serán de menor intensidad.