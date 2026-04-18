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Coti Romero

Expulsaron a Coti Romero de La Cárcel de los Gemelos por agarrarse a trompadas con una compañera

Tras una madrugada de golpes y gritos contra sus compañeros, la producción de Telecinco decidió la expulsión directa de la correntina.

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La correntina pasó por otro reality y no lo ganó. / Archivo

La correntina pasó por otro reality y no lo ganó. / Archivo

Coti Romero tuvo una gran oportunidad de participar en otro reality pero esta vez español, La Cárcel de los Gemelos, pero todo terminó en un escándalo policial y una expulsión fulminante que dio la vuelta al mundo. La correntina, fiel a su estilo volcánico, no aguantó más la presión y protagonizó una madrugada de furia, trompadas y frases lapidarias que obligaron a la producción a sacarla de la casa de patitas en la calle.

Coti Romero fue expulsada de La Casa de los Gemelos por pelear.

Golpes, insultos y el corte de transmisión: el minuto a minuto del caos

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La participante denunció falta de control y tildó de

La participante denunció falta de control y tildó de "alcohólicos" a sus compañeros antes de abandonar el set.

Todo estalló durante la madrugada del sábado, el mismo día en que Coti cumplía años. La tensión con La Palace venía escalando tras una semana de cruces con Falete y otros participantes, pero la mecha se encendió definitivamente frente a un grupo de tres mujeres. En un fuerte descargo cargado de bronca, la ex Gran Hermano no se guardó nada: “Son todos unos putos alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mierda”.

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En varias ocasiones, la correntina fue noticia por pelear en la casa.

En varias ocasiones, la correntina fue noticia por pelear en la casa.

La primicia del horror llegó cuando la transmisión se cortó abruptamente justo cuando se empezaron a ver los primeros manotazos. Testigos oculares aseguran que Furia Scaglione intentó intervenir para apaciguarla, pero el contacto físico ya era irreversible. Minutos después, la cuenta oficial del programa en X confirmaba la peor noticia para los fans de Coti Romero: expulsión inmediata y sin derecho a réplica por conducta violenta.

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Las imágenes de la pelea se volvieron virales.

Las imágenes de la pelea se volvieron virales.

Lejos de pedir disculpas o mostrarse afectada por la sanción, Coti utilizó sus redes para llevar tranquilidad a su fandom con un tono desafiante. “Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada”, disparó en Instagram, dejando en claro que para ella la estadía en España ya era un ciclo cumplido.

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Coti festejó su cumpleaños fuera de la casa y aseguró que cumplió su objetivo de representar al país.

Coti festejó su cumpleaños fuera de la casa y aseguró que cumplió su objetivo de representar al país.

Ya en frío, la correntina cerró su paso por el reality con una reflexión que mezcla orgullo y diplomacia: "Fue una experiencia completamente nueva y me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer... poder levantar nuestra bandera fue lo mejor", sentenció.

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