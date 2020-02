¡Iluminó a todos! Sol Pérez prendió fuego una vez más su cuenta de Instagram

Sol Pérez parece no tener límites en las redes sociales ya que no para de cosechar seguidores en sus cuentas con fotos que no sólo atraen al público masculino si no que también llaman mucho la atención de las chicas que no paran de elogiar y de pedir consejos de entrenamientos a la ex chica del clima.

Una de las interpretes de la obra teatral 20 millones subió a su perfil de Instagram una selfie donde se la ve contra con ropa interior de color verde militar que hace que se resalte su tonificada figura y su espectacular bronceado. Además en el fondo de la fotografía se pueden ver unas luces prendidas, por lo que la bella Solcito agregó en la descripción "que se prenda".

La frase que puso la brillante modelo hizo que comentaran al instante cientos de seguidores que usaron la mencionada frase para como disparador para desatar una ola de mensajes haciendo alusión a la sexy conductora. La publicación que se subió hace algunas horas lleva más de 170 mil likes.

Hace unos días, como es de costumbre, Sol Pérez estuvo en vuelta en una polémica ya que el actor Brian Buley, que participó de la exitosa serie El Marginal afirmó que despampanante actriz está "agrandada" y que además lo bloqueó de Whatsapp tras enviarle mensajes varios mensajes.