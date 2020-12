Escándalo en "Cortá por Lozano": renunció un nuevo integrante

Hace 10 días se confirmó la desvinculación de Tamara Pettinato del programa Cortá por Lozano. La noticia destapó las intenciones de la productora (Kuarzo) de profundizar cambios en el programa de Telefe. El ciclo sufrirá modificaciones en su panel por expreso pedido de las autoridades del canal de las pelotas

Telefe apuesta a renovar el panel con nuevas figuras. El primer cambio fue el de Tamara que se fue de vacaciones, pidió licencia y ya no volverá al ciclo. Hasta el momento, el único panelista que tiene la silla asegurada en el programa es Mauro Szeta.

Tanto Paola Juárez, Nicolás Peralta, Evelyn Von Brocke y Jorge Tartaglione no seguirían en el 2021. Sin embargo, antes de que esto suceda, Von Brocke decidió renunciar al programa y se despedirá este viernes 11.

"Gracias por tanto en este año tan difícil. He renunciado rodeada de cariño por parte de mis compañeros, mi producción, el canal y la conductora. Llegué a @cortaxlozanofan por una semana y me quedé casi dos años, dos años de aprendizaje y emoción en un año duro con el Covid. Estoy tan agradecida. Tengo muchos sueños por cumplir y hacia allá voy! Nos vemos pronto en la tele, por ahora mi pluma, con mi pasión por escribir. Dedicarme a todo lo que dejé de lado como a mis afectos que necesitan atención! Gracias a todos los que me ven o siguen diariamente! Gracias, gracias, gracias!", escribió la periodista en Instagram.

Recordemos que el magazine sufrió otras modificaciones en su staff en los últimos tiempos. Paulo Kablan pasó a formar parte de Flor de Equipo, el nuevo ciclo dirigido por Florencia Peña, y las participaciones del médico Jorge Tartaglione en el programa se redujeron.