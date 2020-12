Escándalo en "Cortá por Lozano": Telefe exigió más renuncias

La sorpresiva desvinculación de Tamara Pettinato de Cortá por Lozano puso en evidencia los cambios radicales que tendrá el programa que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe.

Según publicó el sitio Primiciasya.com, el programa cambiará todo el panel. Hasta el momento, el panelista que tiene la silla asegurada para continuar en el programa es Mauro Szeta. Tanto Paola Juárez, Nicolás Peralta, Evelyn Von Brocke y Jorge Tartaglione no seguirían en el 2021.

Recordemos que el magazine sufrió otras modificaciones en su staff en los últimos tiempos. Paulo Kablan pasó a formar parte de Flor de Equipo, el nuevo ciclo dirigido por Florencia Peña, y las participaciones del médico Jorge Tartaglione en el programa se redujeron.

Por otra parte, el lugar de Tamara tuvo durante estos días como reemplazante a Diego Ramos, incorporación que siembra dudas respecto a si el actor podría pasar a formar parte del equipo permanente del ciclo. Por el momento, desde la producción del programa evitaron dar declaraciones sobre los motivos detrás de su decisión.

"Solo quiero aclarar que no me fui, me fueron. Claro que están en su derecho de echar a quien quieran, pero hay formas y formas", puntualizó Tamara. Sobre la posibilidad de tomar alguna acción legal respecto a su despido, aclaró que no es algo que baraje. "No voy a hacer nada. Solo quiero aclarar que no trabajo más ahí y que no fue mi decisión", indicó.