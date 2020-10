Inesperado: Nicole Kidman reveló detalles de su matrimonio con Tom Cruise

Si bien Nicole Kidman, siempre ha permanecido con un perfil bajo con respecto a su vida personal, después de muchos años contó algunas intimidades del pasado, que tienen como co-protagonista a su ex marido.

La pareja de Hollywood estuvo en matrimonio durante 11 años, pero poco han hablado de su separación desde aquel 2011 cuando la relación llegó a su fin. Tras los incesantes rumores que trataron de develar la separación, uno de ellos es el que persistió y que Nicole ha decidido aclarar ahora.

Se dijo que la pareja se terminó como consecuencia del rodaje de la famosa película “Ojos bien cerrados”, de Stanley Kubrick. A lo que la ganadora de un premio Oscar a mejor actriz dijo: “Entiendo que eso encaje con la narrativa que el público se ha creado viendo lo que ocurrió después, pero yo definitivamente no lo veo así. En aquel entonces Tom y yo estábamos felizmente casados”, haciendo referencia a los rumores”.

Además, durante esta rica entrevista con el New York Times, Kidman agregó: “Cuando terminábamos de rodar esas escenas, alquilábamos un circuito de karts y nos íbamos a hacer carreras a las 3 de la mañana. No sé qué más decir sobre esto. Quizás no tengo la capacidad de poder mirar atrás y analizarlo. O quizás es que no quiero hacerlo”.

La vida de Tom Cruise y de Nicole Kidman ha seguido cada cual, por su lado, ella conoció al cantante Keith Urban y se casaron en 2006. Por su parte, Tom, se casó nuevamente con Katie Holmes.