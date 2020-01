Catherine Fulop hace ejercicios como una chica de 20 años en Instagram

El fin justifica los medios y éste es un claro ejemplo de ello. Catherine Fulop es una de las mujeres más lindas del mundo y para tener el tonificado cuerpo que posee, la modelo se mata en el gimnasio con rutinas que practican chicas y chicos de 20 años de edad.

La atractiva conductora subió hace algunas horas unas serie de historias que muestran los exigentes ejercicios que realiza en el gym, y que sus seguidores no pasaron por alto. En las historias se puede ver la venezolana haciendo ejercicios de piernas con un gran peso en la maquina, además de hacer varios minutos de bicicleta y oblicuos para tonificar sus abdominales.

Por otra parte la sexy conductora explicó hace unos días atrás los cambios que experimentó su cuerpo y los beneficios que le trajeron el famoso chip sexual. En cuanto a esto Cathy afirmó que "más allá de haber llevado mi vida sexual a niveles superiores, he notado muchos cambios en la piel, que ya no luce tan seca, como así también en el pelo".

En cuanto al físico, la bella modelo dijo que " la panza ya no se te hincha tanto y las energías son cada vez mayores, en definitiva el chip no te convierte en una chica de 20 si no que te ayuda a administrar mejor los años de vida que te quedan".