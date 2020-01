La inesperada razón de Barby Franco para postear una foto ¡que muestra todo!

De tras de todo hombre siempre hay una gran mujer, y ésta no es la excepción ya que atrás del reconocido abogado Fernando Burlando, está Barby Franco, la pareja y hermosa morocha que se encuentra en las playas del país uruguayo mostrando su tonificado y sensual cuerpo, pero por una razón inesperada: vender un producto.

La modelo subió a Instagram una foto donde se la ve con una malla enteriza blanca donde se resalta su tonificado cuerpo y principalmente sus curvas traseras que despertaron pasiones de sobre todo de sus seguidores masculinos. El posteo que fue publicado hace tan sólo unas horas despertó la reacción de sus fans ya que la misma cosechó más de 30 mil likes y cientos de comentarios elogiando a la hermosa morocha.

¿La razón detrás del posteo? El famoso "canje", ya que la morocha promocionaba un producto para tonificar su cuerpo y uñas, algo que no molestó a sus seguidores.

No hacemos lo mismo , somos buenas nosotras !!!! https://t.co/j0LGHJQAwQ — Barby Franco (@barbyfranco21) January 27, 2020

Entre los mensajes que le dejaron a Barby se destacan los de Pampita que escribió unos emoticones de bombitas, y el de la modelo Jésica Cirio que le dijo "bomba". A éstos comentarios se le suman cientos más de sus seguidores que elogian la belleza de la panelista.

Siempre la voy a defender ! Es amiga y las uD83DuDE07itas ( va una en particular ) no soporta ver feliz a 2 personas q se aman de verdad !! Hakuna matata MB https://t.co/SqiwOt8r9b — Barby Franco (@barbyfranco21) January 28, 2020

Por otra parte en paralelo a su posteo de Insta, la bellísima modelo salió a cruzar en Twitter a Yanina Latorre que había escrito "se le fue la mano. Hacemos lo mismo que ella en su programa. Con la diferencia que a nosotros nos ve todo el mundo”. En base a ésto Barby Franco le respondió "no hacemos lo mismo, somos buenas nosotras", pero no se quedó ahí, si no que un par de horas más tarde la pareja de Fernando Burlando publicó otro tweet que decía "siempre la voy a defender! Es amiga y las angelitas (va una en particular) no soporta ver feliz a 2 personas que se aman de verdad! Hakuna matata MB (en referencia a Mariana Brey).