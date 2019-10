Salud sexual en pareja: ¿por qué es importante cuidarse de a dos?

Sin embargo, es importante entender que mantener una salud sexual en pareja es favorable para la relación, nos ayuda a fortalecer la confianza, además de ser una muestra de respeto y madurez hacia la otra persona.

“Cuidar o preocuparse por nuestra salud sexual y la de nuestra pareja, refuerza todo tipo de lazo en la relación.Mientras más demostramos que somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, damos a entender que estamos dispuestos cuidar a alguien más de la misma forma, lo que también implica mejorar muchos hábitos de comunicación, uno de los secretos para una relación exitosa y estable a largo plazo”. Comenta al respecto Rocío Cardosa, Project Manager de AdoptáUnChico, la plataforma de citas en donde la mujer da el primer paso.

Por eso, si estás buscando pasar al siguiente nivel en tu relación, te dejamos las siguientes recomendaciones:

La comunicación, la clave para cualquier relación

Lo esencial es mantener una comunicación totalmente abierta y sincera, por lo que es de suma importancia conocer todo lo que sucede alrededor de tu sexualidad, como la prevención de enfermedades o qué métodos anticonceptivos utilizar, e informarse adecuadamente con especialistas en el tema. No debe darles vergüenza o preocuparles el qué dirá la otra persona.

Lo que debes saber de los anticonceptivos

A pesar de ser efectivos para mantener relaciones sexuales de una forma segura al evitar embarazos no deseados y en algunos casos, enfermedades, su uso sigue siendo bastante “limitado” entre jóvenes. La principal causa de esto es el poco acceso e interés en la información que se tiene al respecto, en algunos casos debido a barreras culturales o religiosas.

Lo cierto es que existen diversos tipos de anticonceptivos como parches o píldoras, siendo los preservativos los más efectivos. Entonces es importante tener en cuenta que, aun utilizando otros métodos anticonceptivos, el preservativo es fundamental para el cuidado de la salud. El uso y elección del resto, depende completamente de su estilo de vida sexual. Infórmense con un médico y elijan el que más les guste o les convenga.

Sobre las enfermedades sexuales

Una buena salud sexual en pareja incluso puede ayudarnos a prevenir diversas enfermedades. Realizar actividades de self-care al lado de nuestra pareja influye de manera positiva en la decisión de realizarse exámenes o chequeos de rutina de manera constante como el papanicolau o la autoexploración para detectar a tiempo el cáncer de mama, el cual se diagnostica 462,000 nuevos casos cada año, tan sólo en el continente americano de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el caso de enfermedades degenerativas como el VIH, la comunicación que tengamos con nuestra pareja es fundamental. Tan solo el 40% de las personas seropositivas (o sea, más de 14 millones), todavía no han sido diagnosticadas y no saben si están infectadas o no de acuerdo con la OMS.

Llevar una vida sexual saludable es tarea de ambos. Tiren abajo ese tabú de hablar acerca del tema y comiencen a disfrutar de su relación, sin riesgos.