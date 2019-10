El 70% de las mujeres argentinas prefiere dividir la cuenta en la primera cita

Dicen que la primera cita es la más importante, ya que puede ayudarnos a definir muchísimas cosas para saber si hemos logrado dar o no con la persona que estábamos buscando.

Es por eso que AdoptáUnChico, la plataforma de citas donde la mujer da el primer paso, realizó una encuesta para conocer cómo son las primeras citas de las argentinas y qué esperan al conocer a alguien nuevo:

Conocer personas con iniciativa

Si bien estamos en una época donde la mujer no tiene miedo de dar el primer paso para conocer a alguien que le atrae, esto no quiere decir que no les guste ser conquistadas de vez en cuando. Por eso, a la hora de concretar el primer encuentro, el 77% de las argentinas prefiere que sea la otra persona quien tome la iniciativa de proponerlo.

Sin embargo, si se trata de tomar el control durante la cita, los números están más parejos: el 50% de las mujeres consultadas prefieren decidir qué se hace, cómo se hace y dónde.

Dividir la cuenta, ¿si o no?

Desde mujeres liderando empresas multinacionales hasta equipos de fútbol femenino compitiendo en copas mundiales, indudablemente el rol femenino ha cambiado de forma acelerada en los últimos años y esto también se ve reflejado en el plano amoroso. Tal es así, que la lucha de las mujeres por la igualdad no se queda atrás a la hora de pagar la cuenta en una primera cita, siendo que el 70% prefiere dividirla entre las dos partes.

En cuanto al comportamiento...

Mucho se habla de que la primera impresión es lo más importante, es por esto que, a la hora de conocer a alguien, las argentinas aún no se deciden respecto a cómo se quieren mostrar en ese primer encuentro. El 51% prefiere mantener un perfil bajo y ser reservadas, mientras que el 49% cree que lo más importante es ser espontáneas y fieles a sí mismas.

Si bien no han llegado a un acuerdo en cuanto a cómo mostrarse por primera vez, hay algo en lo que todas coinciden: romper los tabúes sexuales. Mientras que la misma encuesta realizada arrojó que tan sólo un 20% de nuestras hermanas latinoamericanas tendrían sexo en la primera cita, en nuestro país el 62% de las mujeres no tiene prejuicios respecto a tener un encuentro sexual cuando recién se conoce a alguien, por lo que prefieren dejarse llevar por la salida y llegar hasta donde tengan ganas.

Finalmente, si de tabúes se trata, el único en el que la gran mayoría coincide que no se deje atrás, es el de los ex’s. El 84% de las mujeres de nuestro país cree que hablar de relaciones pasadas en una primera cita está fuera de lugar y puede generar incomodidades en la otra persona.