Tres recetas para hacer un tinte de cejas casero y económico

El diseño de las cejas es vital para una mirada sexy y potente. Pero para eso, debes tenerlas pobladas, tupidas y sanas. Te enseñamos tres recetas de tintes para cejas para que puedas enmarcar los ojos y las luzcas espectaculares.

Cepilla siempre bien tus cejas antes de colocar un tinte casero natural para tratarlas, cuidarlas y definirlas. Fuente. Univisión

Cejas: la clave para una mirada expresiva e intensa

Nadie puede discutir que las cejas son importantes para estilizar tu rostro, abrir la mirada y lucir sensual, pero pocas veces las cuidamos.

La moda actual las coloca en un lugar protagónico, al contrario de la manera de llevarlas en décadas pasadas en donde se tendía a desaparecer o disimular esta zona. Por el contrario, ahora, las cejas más gruesas y llamativas son las más trendy.

En este contexto, el diseño de las cejas es frecuente y los tratamientos que las embellecen mucho más. Entre ellos, el microblading que pigmenta para que se vean más tupidas es uno de los más elegidos.

No obstante resulta una opción para todas, por ser invasivo y algo molesto. Puedes tener alguna reacción alérgica o que el diseño de tus cejas no sea el que esperabas y entonces ¿porqué no recurrir a los tintes naturales?

La mayor de las ventajas es que acentúan las cejas pero cuidándolas.



* Tratar cejas con vaselina: ¡un tinte económico y efectivo!

Mezclando sombras de color oscuro con un poco de vaselina, coloca directamente en tu ceja con un hispopo.

Verás que para media cucharada de vaselina necesitas una sombra para ojos café o negra.

* Preparación

Raspa con una cuchara la sombra hasta hacerla polvo. Luego, mezcla ese polvo con media cucharada de vaselina hasta obtener la consistencia espesa y ¡listo! Tendrás un tinte para cejas que se puede aplicar tanto con pincel para cejas como con hisopo o un palillo de madera con la punta de algodón.

* Café y cacao: ¡Parece comestible pero es un tinte para cejas!

Otra manera de marcar las cejas y cuidarlas a la vez de forma natural es preparar un tinte de café y cacao que resultará fácil de obtener.

* Preparación

Solo debes mezclar dos fondos de la taza de café luego de ser bebido, una cucharada de cacao, media de aceite de coco, un chorrito de miel hasta obtener una consistencia cremosa.

Antes de aplicar sobre la ceja rodea la ceja con un poco de vaselina para proteger la piel. Luego aplica el tinte hasta maquillar la ceja aplicándola con pincel. No la toques hasta que pasen 20 minutos, luego, retira el producto con agua y verás cejas más abundantes y tupidas.

* Tinte para cejas con almendras: una receta super nutritiva para verlas increíbles



Esta receta para preparar tinte de cejas es a base de aceite de ricino y almendras. Esto hace que además de protegerlas y nutrirlas, crezcan más fácilmente ¡Prepáralo para verlas más tupidas!

Mezcla 5 huesos de dátiles, 7 de aceitunas, 5 almendras, clavos de olor, aceite de almendras y/o aceite de ricino.

* Preparación

Vas a agregar todos los ingredientes excepto el aceite en una sartén y vas a tostarlo. Luego, tritura todo y agrega el aceite. Mezcla por varios minutos hasta que se forme una crema. Es ideal que lo guardes en un frasco esterilizado con rosca, para que puedas aplicar el producto sobre las cejas bien cepilladas.

Deja que actúe cerca de una hora y media y luego, enjuaga con abundante agua tibia. Si lo haces cada 10 o 15 días las primeras tres veces, luego lo deberás reforzar solo cuando lo necesites.

¿Qué esperas para preparar estos tintes para cejas y ver cómo cambia tu mirada? ¡Anímate!

Aunque también te decimos ¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.