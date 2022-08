El estudio poco conocido que deberían hacerle a todos los niños

Romina Squartini, médica pediatra con un diplomado en neurodesarrollo, nos contó acerca de las evaluaciones de neurodesarrollo en los niños/as, en qué consisten, para quién se adecuan y cuál es el objetivo y la importancia.

Romina Squartini es especialista en neurodesarrollo. Foto: Gentileza.

“Las evaluaciones de neurodesarrollo (END) son tests que aplica un personal de salud formado para ello, en donde se evalúan diferentes áreas del neurodesarrollo, por ejemplo, coordinación viso-motora, lenguaje expresivo y comprensivo, motricidad fina y motricidad gruesa. Algunas evaluaciones son para dar un diagnóstico específico y otras son de tamizaje , es decir, encontrar dentro de la "normalidad" aquello que no se esté desarrollando bien”, explicó Romina.

¿A quiénes se les debería realizar las evaluaciones de neurodesarrollo?

Las END se deberían realizar a TODOS los niños, no tienen contraindicaciones y son para evaluar si el desarrollo de su cerebro es acorde a su edad. Pero, como no todos los pediatras están formados para ello, las realizamos principalmente a los niños que sufrieron algún cambio importante durante sus primeros 1000 días de vida : retardo del crecimiento intrauterino, covid u otra infección en el embarazo, presión alta de la mamá, diabetes durante el embarazo y/o si nacieron prematuros o fueron hospitalizados por largos períodos antes de los 2 años, entre otros factores.

¿En qué consiste?

Consiste en una batería de juegos y una entrevista a los padres que se administra durante una consulta. El proceso de evaluación es corto. Los papás vienen un día al consultorio solos y hacemos una entrevista con ellos. En ella se pregunta sobre todo por qué los derivaron, la historia de ese o esa niño/a, el embarazo, si nació y estuvo internado o no, si la mamá tuvo alguna complicación y, luego, se hace una historia clínica basada en el neurodesarrollo. Después, en una segunda entrevista, vienen con el niño/a y ahí realizamos la evaluación de neurodesarrollo. Esta última, se puede hacer en un día o en dos, depende del cansancio del chico/a.

Diferentes juegos para evaluar al niño/a. Foto: Instagram.

¿Cuál es el objetivo de la misma y que resultados se dispara en la misma?

El objetivo del cat/clams es encontrar en la población, supuestamente, sana si hay alguna alteración en el neurodesarrollo y más si sabemos que algo lo alteró. Esta escala te da resultados sobre coordinación viso-motora, lenguaje expresivo y comprensivo y saca un cociente de desarrollo del niño/a. Entonces, si uno detecta que el paciente tiene un problema de coordinación viso-motora o que tiene un trastorno del lenguaje o dudas de eso, se le puede realizar esta evaluación.

También, nos sirve para ver el progreso de la terapia, a ver si avanzo o no. No solo sirve para encontrar si hay alguna dificultad sino que nos sirve para evaluar si las terapias que está haciendo son acorde al chico o a la chica o no.

¿Qué le recomendarías a un padre que quiera realizarle esta evaluación a su hijo?

Si un papá tiene dudas sobre el desarrollo de su hijo, le recomendaría que la haga. En el 90% de las veces siempre llegaron por inquietud de los padres, tienen que escucharse y seguir buscando hasta quedarse tranquilos que está todo bien. El momento para realizar la evaluación es cuando notamos ciertas dudas en el lenguaje, si habla poco, no se comunica lo suficientemente bien o si tuvo una complicación en los primeros 1000 días de vida.

¡Muchas gracias Romina por compartir tu conocimiento acerca de las evaluaciones de neurodesarrollo!

Clickea aquí para conocer más sobre pediatría.