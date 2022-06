Como acompañar para impulsar su autoestima

Lucía Gómez Centurión, licenciada en psicología y especialista en niños, nos contó cómo guiar y acompañar a nuestros hijos para que tengan buena autoestima y realicen sus tareas.

Lucía es fundadora y directora de Aprentia -acompañamiento escolar-. Foto: Lucía Gómez Centurión.

“Sobre la construcción de aprendizajes seguros van a poder ir construyendo nuevos aprendizajes en todos los ámbitos. Uno por ahí cree que su hijo ya sabe algo y avanza con eso, pero si no conoce lo previo va a generar un bache y un agujero de contenido. Muchas veces uno le exige, pero en realidad hay algo previo que no se instauró o no se inscribió y ahí es donde aparecen también las cuestiones de autoestima. Ahí es donde tenemos que trabajar para que él empiece a poder, ofreciendo cosas para que el niño o la niña pueda hacer”, explicó Lucía.

“La idea es ir dándole cositas que parecen simples pero en realidad hay algo que al hacerlo por él, cuando ya está capacitado para realizarlo, lo termina anulando y eso es importante detectarlo. Es verdad que muchas veces, en la cotidianeidad y en la rutina, es más fácil hacerlo uno pero está bueno parar y decir esto lo puede hacer”, añadió.

¿Cómo podemos educar con autoestima a nuestros hijos?

Como papás tenemos que tener en claro que en el proceso de acompañamiento, que vamos a hacer con nuestros hijos, es ir siguiendolos y potenciando lo que nosotros vamos viendo que los chicos van pudiendo hacer.

Cuando son bebes y cuando son chiquitos, hay muchas cosas que hacemos por ellos porque no pueden hacerlas. Es importante detectar ese momento, cuando ellos ya pueden comenzar a hacerlas, para guiarlos y acompañarlos. En ese momento, es importante empezar a construirlo con ellos para que puedan comenzar a responsabilizarse porque después tenemos chicos en 5to grado que no saben hacer la mochila, no tienen ni idea, pero porque nunca la hicieron.

Noticias Relacionadas Cómo estimular a tus hijos con una práctica que los desinhibe

¿De qué manera se le ponen los límites a los chicos sin dañar su autoestima?

Cuando los padres hacen las cosas por sus hijos, lo que termina sucediendo es, en realidad, que a los chicos les queda inscripto que nosotros lo hacemos porque ellos no lo pueden hacer, y ahí es donde empieza a forjarse un poco el autoestima, cuando uno apuesta a que el hijo va a poder hacerlo y lo potenciamos a realizar ese proceso y ese salto. Al principio, seguro se va a frustrar porque no lo hizo nunca pero lo importante es guiarlo y acompañarlos, no ir y hacerlos por ellos.

¿Cómo podemos acompañarlos en el ámbito educativo?

Lo mismo sucede en la escuela, donde más consultas recibimos, si los padres les hacen los resúmenes, las carpetas y le dicen cómo y qué tiene que estudiar, el chico no tiene herramientas para poder hacerlo. No es que se les da la herramienta para que ellos puedan hacerlo solos. Lo más importante es ayudarlos y acompañarlos en la construcción de este camino hacia la autonomía, para que ellos lo puedan lograr, para eso tienen que confiar en que lo van a poder lograr. Ahí volvemos de nuevo al tema de la autoestima, a que ellos se sientan seguros, y para sentirse seguros tienen que tener las herramientas para poder hacerlo y eso hay que construirlo. Por eso, a veces, hay que trabajar mucho con esos papás para que puedan transmitirle las herramientas y no hacer el trabajo para el chico.

En este transcurso aparece mucho cuando los chicos sienten que no pueden o se frustran enseguida. Seguramente, hay materias y contenidos que les van a costar más que otros pero en realidad hay que ver si efectivamente puede o no. La clave de esto, en la construcción de este proceso, está en hacerlo con cosas que les parezca conocidas. Desde allí van a tener la confianza para avanzar sobre ese conocimiento.

¿Cómo saber si nuestro hijo tiene autoestima baja o alta? En el caso de que sea baja, ¿Qué hacer cuando el chico la tiene baja?

Nos damos cuenta cuando un niño tiene baja autoestima porque ante la presentación de cualquier situación, más compleja para él, dice que no puede, ni siquiera lo intenta. No puede generarse a sí mismo ese desafío, ante la duda no lo hace.

Hay que generar al principio los desafíos que no están. Es importante volver a enseñar cosas que estamos seguros que saben hacer. Y desde allí, puedan decir que pueden lograrlo, así es como se va construyendo ese caminito de confianza, de poder, de autonomía, autoestima y demás.

¡Muchas gracias Lucía por compartir tu conocimiento y tu buena onda!

Clickea aquí para obtener más contenido sobre aprendizaje y autoestima.