Cómo deberías maquillarte si llevas el corte de Amaia Salamanca

Es guapísima naturalmente, pero, en esta oportunidad, Amaia Salamanca lució el último look beauty de maquillaje perfecto para una fiesta y, por qué no, también para un momento casual. Es una inspiración para copiar. Entérate cómo maquillarte si luces su mismo corte de pelo surfero.



Conseguir el mejor maquillaje para asistir a una fiesta o ir casual por la vida no es nada imposible y, mucho más, cuando la inspiración viene de la mano de una bellísima mujer como lo es Amaia Salamanca. Pon en práctica esta nueva técnica utilizando los colores de la temporada.

Atrévete a maquillarte así si llevas un corte de pelo como ella. No es tan arriesgado como parece. Esta vez sí que ha llamado la atención cuando asistió a un evento. La actriz española apostó por el color de moda y lo hizo tanto en los labios como en los ojos y, sin duda, fue todo un acierto. Si te has enamorado de su look, te enseñamos cómo hacerlo.

Paso a paso: maquíllate como Amaia Salamanca

En primer lugar, hay que preparar la piel aplicándose una pre-base para que el maquillaje dure más tiempo. Se puede optar por un makeup de esos que alisan la piel y a su vez, la hidratan antes de aplicar el maquillaje. El segundo paso es aplicar una base del tono de la piel, preferentemente el que se usa habitualmente.

Una vez que esté lista la base, se puede empezar con los ojos. Lo ideal es con sombras para conseguir el look más similar al de Amaia con tonos burdeos. Se empieza por aplicar un tono marrón en el párpado móvil, que será el color principal, como un simil bronceado.

Luego, para darle profundidad hay que usar un tono más oscuro dando varios toquecitos justo en el punto donde termina el hueso del párpado. Usar un tono más claro, como un iluminador, para el arco debajo de la ceja y difuminarlo todo.

Por último, utiliza un burgundy en la línea de pestañas inferiores. El mejor remate en los ojos es el delineador y, por qué no, la máscara de pestañas que le dan volumen e intensidad a la mirada.

Cómo deberías maquillarte si quieres llevar el corte de Amaia Salamanca - Instagram @amaiasalamanca.

El corte "ondas surferas" de Amaia Salamanca

Ahora que ya sabes cómo maquillarte al estilo de Amaia Salamanca, puedes acentuar mucho más los rasgos para tener un aspecto uniforme con el corte de pelo "ondas surferas" con efecto raíz. Sin dudas, se la ve que luce muy natural y eso lo consiguió con el tono burgundy, que es uno de los must esta temporada.

Eso sí, la clave de todo este look reside en los labios. Es perfecto combinarlo en cualquiera de los looks para una fiesta o la rutina diaria. Y es que, además, consiguió un bronceado de color muy otoñal que le aporta calidez al rostro.



Para conseguir ese efecto, en el conjunto del maquillaje se recomienda que, en primer lugar, se use un perfilador para delimitar correctamente la zona y darle mucho más volumen a los labios. Después, se aplica el color, como el tono que eligió Amaia Salamanca.

Y ahora, ¿Te animas a imitarla? Cuéntanos si ha sido tu inspiración.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.