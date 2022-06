Este es el maquillaje tendencia 2022 que todas podemos usar

De cara a la nueva temporada, estamos bajo la presencia de maquillajes vibrantes y fuera de lo común. El glam pop de los 90’ y el maquillaje de los 80’ son algunos de los ingresos de esta temporada.En esta nota te mostraremos 4 tendencias para que tengas en cuenta a la hora de maquillarte.

Labios rojos

Labios voluminosos acompañados por el color tendencia. Foto: Pinterest

Aunque el gloss predomine como clásico para todo tipo de salidas, este invierno los labios rojos son los protagonistas para realzar tu boca. Específicamente el “rojo inglés”, que es uno con pigmentación amarronada que marca tendencia.

Sombras vibrantes

Sombras que son el Must Have del año. Foto: Pinterest

La paleta tendencia está conformada por colores metálicos, como el dorado, plateado y bronce. También se hacen muy presentes colores vibrantes como el magenta, anaranjado, verde esmeralda y azul. Estos colores resaltan la mirada y la transforman en canchera y vistosa.

Strass y brillo

Apliques de Strass al estilo Euphoria. Foto: Pinterest

Los strass y brillos están pisando fuerte este 2022. Los vemos en ropa, accesorios, calzado pero también en maquillaje. La combinación de strass y brillos son infinitas. Se pueden usar en delineados, para darle más brillo a la mirada, alrededor de los ojos y de muchas maneras más ¡No te podes quedar afuera de esta tendencia!

Delineados gráficos

Eyeliner geométrico. Foto: Pinterest

Existen diversas formas de hacer un eyeliner pero este año, el clásico no va más, nos las jugamos un poco más. Esta temporada el delineado protagonista es geométrico para que tu mirada sea al estilo Euphoria. ¡Si no tienes pulso para el delineado, no te preocupes, están a la moda los sticker eyeliner!

¡En Mdz Femme te mostramos las tendencias para tu inspiración pero recuerda que los clásicos nunca van a fallar!