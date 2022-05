El perfume favorito de Salma Hayek no es de una marca de lujo

Salma Hayek acompaña desde muy cerca a su hija Valentina Pinault en su presentación en sociedad, y recientemente compartieron una entrevista y producción en una reconocida revista de moda.

Durante la charla para Vogue México y Latinoamérica, madre e hija revelaron cuáles son sus perfumes favoritos. Y la sorpresa fue que la actriz y productora mexicana destacó una fragancia natural que no pertenece a ninguna etiqueta de lujo.

Mientras que Valentina se declaró fan de Eau du Soir de Sisley, Misia de Chanel y Black Opium de Yves Saint Laurent como sus perfumes favoritos, Salma Hayek prefirió no mencionar ninguna marca.

Salma Hayek y su hija Valentina Pinault, juntas en una producción.

La actriz de “Eternals” y “House of Gucci” afirmó que los perfumes deberían usarse de acuerdo al estado de ánimo y recomendó no limitarse a uno solo en particular.

Si bien en algún caso había destacado a los perfumes Knot de Bottega Veneta y For Her de Narciso Rodríguez entre sus preferidos, esta vez Salma Hayek contó que su perfume favorito es el aceite de rosas.

El aceite de rosas posee una delicada fragancia y tiene propiedades para el bienestar y la salud.

“Te relaja mucho”, dijo la celebrity mexicana sobre esta esencia natural que recibe de manos de su guía de meditación. Además, agregó que el aceite de rosas es una debilidad aromática que heredó de su madre y contó que lo lleva a todas partes, contenido en un pequeño frasco, en su bolso de mano.

Salma Hayek también reveló que se lo aplica detrás de las orejas, tanto de día como de noche.

Qué es el aceite de rosas, el perfume favorito de Salma Hayek

El aceite de rosas es un aceite esencial extraído de los pétalos de varios tipos de rosas, siendo la variedad más conocida el aceite de rosa mosqueta. Se lo obtiene a través de la destilación a vapor, extracción de solventes y extracción supercrítica de dióxido de carbono, y de esta manera es utilizado como componente de la perfumería y la cosmética.

Salma Hayek contó que a su gusto por el aceite de rosas lo heredó de su madre.

Además de su delicada fragancia, al aceite de rosas se le atribuyen propiedades que contribuyen al bienestar y la salud, cuando se trata de aceite de rosas completamente natural.

En estado puro favorece la hidratación de la piel y provoca un efecto tonificante y de regeneración celular. En algunas ocasiones, debido a su alto potencial de pureza, se recomienda diluir los aceites de rosas en agua o con otras esencias, como el aceite de jazmín, de coco o de almendras.