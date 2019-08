Rebajas: el momento ideal para comprar básicos

Hay que aprovechar el momento en que las marcas sacan sus grandes rebajas de final de temporada, para tomar conciencia de cuáles son esos básicos que no nos pueden faltar en nuestro ropero. Aquellos que nos salvan y nos permiten estar bien vestidos en cualquier ocasión, los que son nuestros comodines.

Es importante observar detenidamente nuestro ropero para ver qué es lo que nos hace falta o cuál es esa prenda que tenemos que renovar. Hacer una lista, es una buena opción para comprar lo que verdaderamente necesitamos y no comprar aquello que no necesitamos solo por su bajo precio. Porque después no lo usamos.

También, es importante que nos probemos la ropa en el local y ver si nos favorece o si nos sentimos cómodos con ella, para evitar tener prendas con etiqueta en el fondo del ropero.

1. Camisa blanca

Es preferible que tenga mangas largas

Los básicos y los clásicos siempre van a estar a la moda. Y la camisa blanca es ese clásico que no te puede faltar, porque la podés combinar con absolutamente todo.

2. Vestido negro

mejor conocido como little black dress

Otro básico fundamental, es ese vestido negro que siempre nos salva. Puede ser largo, corto, suelto o al cuerpo, eso depende de la comodidad de cada uno. Pero, si es importante elegir un vestido con una tela que se amolde a cualquier momento del día.

3. Denim



NO NOS PUEDE FALTAR, NO IMPORTA LA TEMPORADA EN LA QUE NOS ENCONTREMOS

Un denim negro o azul, es algo que no nos puede faltar. Siempre es bueno renovarlos, dependiendo el uso que le demos, ya que se van gastando.

4. Pantalón de vestir

Hay diferentes tipos

Este pantalón nos ayuda a lograr un estilo más formal, para una ocasión que lo requiera. Puede ser de cualquier color, pero es recomendable elegir uno en un color básico, para así poder combinarlos con los diferentes estampados y accesorios, que van variando temporada tras temporada.

5. Borcegos negros

los borcegos negros van con todo.

Quedan bien con un jean como con un vestido corto o short, no importa la temporada.

6. Blazer

no puede faltar en tu ropero un blazer negro

Siempre es una buena opción cuando queremos lograr un look más formal. Sin embargo, también lo podemos combinar con cualquier tipo de prenda: vestidos, shorts y polleras. Queda bien con todo.

7. Campera de jean

La onda denim esta impuesta en todo tipo de prendas.

Es un básico que nunca pasa de moda.

8. Campera de cuero

Abunda la campera de cuero en color negro, pero tenerla en otro color también es clave.

Se adapta a cualquier tipo de look y le da un toque más canchero. Sin duda, es algo en lo que vale la pena invertir.

9. Accesorios

Los accesorios son fundamentales para armar un buen look.

Te permiten jugar y crear looks diferentes con aquello que tenes en tu ropero. Pueden ser cinturones, bolsos, anteojos, carteras, aros, pulseras y collares.