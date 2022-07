Sin dudas, es una icónica melena. La evolución de todos los colores de pelo por los que pasó Shakira desde que empezó su carrera, es innegable. Han pasado más de 20 años desde que se vio a aquella joven que cantaba ‘Inevitable’ con pasión y su cabello negro ondeando por los aires.



Muchos cambios de imagen durante su carrera

Cuando Shakira comenzó en el mundo musical, sorprendió a todos con su autenticidad. Eso fue y es algo que la caracteriza y, en ese momento, se reflejaba en las letras de sus canciones. De la misma manera, lo hacía también en su look con un estilo muy orgánico y libre, como eran sus pasos de baile.

Pasaron más de 20 años desde el lanzamiento del video musical de ‘Inevitable’. Allí se la veía con el pelo negro en una melena XL. Asimismo, con el pasar del tiempo, ha evolucionado con la misma rebeldía, hasta llegar al look durante su participación en el Super Bowl 2020.

Hacemos un repaso de todos los colores de pelo por los que pasó la cantante desde que empezó su carrera. El hairstyle file desde 1998 hasta llegar a 2022.

Todos los colores de pelo por los que pasó Shakira desde que empezó su carrera - Fuente: CiberCuba.

Shakira y los diferentes colores de su pelo

En 1998, precisamente en los inicios de su carrera, Shakira llevaba un largo pelo en color negro intenso, que es su tonalidad natural. En esos tiempos, solía trenzarlo o llevarlo lacio.

Ya en 1999 decidió experimentar con el color rojo. Sin embargo, ese no lo llevó por mucho tiempo, pero lo cierto es que lucía como una verdadera rockstar.

A principios del 2000, o más precisamente en el 2001, surgió la leyenda de su melena rubia. En ese entonces, la colombiana llevaba su pelo XXL porque era tan largo que le llegaba a la espalda baja.

En el año 2004 continuó experimentando. Aunque, con el paso de los años, el largo de su cabello ya no era el mismo. Incluso, intentó lucir flequillo para darle un giro girly a su look, pero no duró mucho tiempo.

En 2005, durante su álbum ‘Fijación Oral’, definió sus increíbles rizos y transformó su famoso rubio en una tonalidad un poco más castaña.

En 2006, se la vio probar estilos un poco más sofisticados. Decidió oscurecer el pelo un poco más a lo que es su rubio y eligió tenues mechones más claros.

En 2007, Shakira recuperó sus maxi rizos con gran volumen y continuó con ese rubio característico que tendía a ser más castaño claro y con luces más claras.

En 2008 lo siguió aclarando y hasta cambió los rizos voluminosos por unas ondas más pronunciadas.

Ya en 2009 dio un salto un poco más arriesgado para su hairstyle, ya que volvió a llevar su cabello muy largo, rubio dorado y con rastas.

En 2010 fue toda una precursora del rubio nude y lo llevó con raíces oscuras, peinado en un estilo effortless.

En 2011 se animó al corte bob, lacio y asimétrico. Más corto en la parte posterior y más largo en las zonas laterales del rostro.

Para 2013 ya estaba con un look mucho más natural. Con su pelo en un rubio clásico y peinado con ondas suaves. Así siguió por un tiempo, con trenzas effortless de lado o con algunos mechones sueltos a los lados.

Ya en 2015 recuperó esos rizos rebeldes con su clásico rubio dorado. Siguió así por unos años hasta que iba cada vez más por un rubio más oscuro que el anterior.

Hasta que en 2019 su look fue muy favorecedor porque se la vio con su clásica melena en un magnífico rubio caoba, lacio y XL como en los inicios.

En 2020, el año del Super Bowl. Fiel a su estilo, llevó su cabello libre, con rizos naturales y en un rubio bastante oscuro con luces más suaves. Shakira junto a Jennifer Lopez en el Super Bowl 2020 - Fuente: Instagram @shakira

En 201 regresó a los tintes rojizos y así se la vio protagonizando su primera portada para Vogue México y Latinoamérica. Actualmente, Shakira sigue con el tono rojizo y la melena súper XL. Hermosa, como siempre.

¿Cuál de todos los colores de su pelo crees que le fue mejor?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.