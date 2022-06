Prepárate para ver a Shakira espléndida, natural y sin maquillaje

Aunque todos pensaran que, ante su escandalosa separación con Piqué, la cantante colombiana Shakira se vería mal, demostró todo lo contrario. Pues se la ve más esplendida que nunca, al natural y sin maquillaje. De esa manera, demostró por qué es considerada una de las mujeres más guapas del mundo.

Ella misma, a través de su cuenta de Instagram, se dejó ver sin una gota de maquillaje, radiante y al natural de pies a cabeza. La intérprete de “Hips don’t lie” y “Waka waka” es bellísima y, aunque casi siempre le toca estar a la altura de lo que le reclama su vida como artista, cada vez que puede luce fantástica sin nada de nada.

Shakira: Dónde se vio sin maquillaje y al natural

La cantante Shakira cada tanto se hace una escapada para disfrutar de unos de los deportes que más ama: surfear. Mientras estuvo disfrutando de un día lleno de adrenalina en el mar y sin ningún prejuicio, compartió una fotografía al natural, sin maquillaje.





A través de un video, escribió: “Después de meses en ayuno forzado de surf, hoy fue como andar en bicicleta mientras las olas parecían llevarse mis problemas”. En el audiovisual, Shakira compartió toda su travesía hasta llegar a su destino y presumió su cabellera despeinada y todo el rostro al natural, algo que no es muy común en estrellas de su calibre.

La respuesta a dicha publicación no se hizo esperar ni por sus fans ni por los detractores, aunque casi no existieron. En la sección de comentarios la llenaron de aplausos y piropos en los que se agradeció que la famosa no sea como otras famosas “cegada por la fama” ni haya “perdido su esencia” mostrándose tan espontanea.

Entre algunos de los comentarios, se resaltaron: “Me encanta que nada te detenga de hacer lo que te gusta”, “Todo lo que subes es arte”, “Fluyendo al ritmo del Mar”, “Te admiro Shakira” y “Tan hermosa y tan tú, me encanta”.



Pero, esa no fue la única publicación al natural y sin maquillaje. Solo hace unas semanas y bajo la descripción: "Cuando se asoma al sol", volvió a verse tan hermosa como siempre.

Shakira espléndida al natural y sin maquillaje - Fuente: Instagram@shakira

Cabe destacar que está dentro de las últimas modas entre las celebridades, lo de tomarse selfies al natural y posar frente a la cámara de su celular sin una gota de maquillaje y todo, para mostrarles al mundo su belleza sin filtros. No obstante, no todas se animan.

La última en atreverse a hacerlo y, en medio de su separación, fue Shakira, y demostró que se ve mejor que nunca sin maquillaje. ¿Tú que opinas?