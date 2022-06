Salieron a la luz mensajes que Shakira le dedicó a Piqué y él nunca respondió

Hoy nuestras vidas pasan prácticamente por las redes sociales: lo que comemos, lo que estamos bebiendo, a dónde asistimos, con quién estamos, qué música escuchamos, qué libro leemos, incluso si estamos en pareja o cuando nos separamos. Los famosos no son la excepción y, de acuerdo a las últimas publicaciones de Shakira dedicadas a su ahora ex marido Gerard Piqué, se pudieron ver algunas señales de que el vínculo no estaba del todo bien.

Algunas meses antes de que la cantante anunciara la separación definitiva de Piqué a través de un breve comunicado en el que sólo se limitó a pedir respeto para su privacidad, la prensa española ya hablaba de la crisis en la que el matrimonio se encontraba sumergido supuestamente por un episodio de infidelidad por parte del futbolista.

Hasta el momento son sólo conjeturas las que rodean la vida de los famosos, ya que ninguno emitió declaración sobre las razones de su radical decisión, no obstante, se especula que la relación estaba afectada desde hace varios meses. Es que en los últimos días cobraron relevancia en Internet los románticos mensajes que la colombiana dedicó en la red social Instagram al padre de sus hijos, Milan y Sasha, y él nunca se hizo cargo ni respondió.

Otro ejemplo fue en marzo pasado cuando la intérprete de Te felicito le dedicó un extenso texto en el que se desvivió de halagos por el desempeño del futbolista en la cancha calificándolo, incluso, como el mejor del mundo. “ Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero sólo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, se lee en la red.

Apenas unos días antes, con otro escrito largo, Shakira reconoció la trayectoria de su entonces pareja en el deporte. Además, hizo una especial acotación en el extraordinario ser humano que es el español. “En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, escribió al final del mensaje.

Por último, en el Día de San Valentín también hubo una felicitación para Piqué que no respondió, y es que aunque es verdad que la actividad del futbolista en las redes sociales suele ser intermitente, en los mismos meses que Shakira escribió las dedicatorias, hay publicaciones en la cuenta oficial del español, siendo hace más de un año la última en la que se dejó ver junto a la madre de sus hijos.