Los mejores looks de Michelle Salas para clonar esta temporada

Con presencia de princesa, porte de modelo y preferencias de it girl, Michelle Salas (32)- la hija del cantante Luis Miguel- impone tendencias y es furor en Instagram donde comparte varios de sus looks.

Es innegable que la influencer y fanática de la moda tiene una posición privilegiada por ser quien es, pero sobre todo por sus estudios de diseño en Nueva York, las campañas de las que fue imagen y su vínculo constante con el mundo fashion.

Los mejores looks de Michelle Salas: ¡Pura inspiración!

Fue durante el Festival de Cine de Cannes donde llamó la atención definitiva de quienes aún no la conocían: Michelle Salas deslumbró con un vestido ceñido a la cintura y luego acampanado hasta el piso, cubierto de pedrería en negro y plateado, con cristales engarzados a lo largo de toda la prenda con el sello de Sophie Couture.

Espléndida en el último Festival de Cine en Cannes. Fuente. Instagram @amoresolemiobygabyosbe

Los aros colgantes, el peinado recogido tirante y un make up sensual y cálido remataron un look que la colocó en el ojo del público por su elegancia, glamour y estilo. Pero si repasamos su aparición en el mundo fashion, entre portadas y posteos veremos que esta modelo, diseñadora y empresaria tiene peso propio y se las trae: ¡No te pierdas este repaso por los mejores looks de Michelle Salas!

Escote halter para el infarto: Michelle Salas y su costado más sexy

Casual, casi playera, descontracturada y relajada Michelle Salas jamás deja de lado su sensualidad. Este atuendo de top tejido escote halter deja al descubierto sus hombros, una gran arma de seducción que este tipo de escote destaca.

La sensualidad a flor de piel. Fuente. Instagram Michelle Salas

Los colores amarronados, tierra, anaranjados y crudos combinan increíble con un tostado espectacular en la piel de la mexicana. La pollera irregular con grandes botones al costado como detalle para que la mirada se dirijan al tajo que muestra la pierna y estiliza la silueta ¡es todo!

Sporty y femenina: Michelle Salas lo hace otra vez

Con ropa deportiva estilo yoga la bella hija de Luis Miguel demuestra que se puede ser tan sensual como causal y que la comodidad no tiene por qué resignar estilo.

El tiro alto de las prendas inferiores, sean polleras o joggings, es su mejor truco para estilizar y alargar el torso. Fuente. Instagram Michelle Salas



El mini top en color blanco juega su minimalismo en contraste con la joggineta, algo más amplia y holgada. Un outfit en tendencia que además de dar libertad de movimiento es súper sexy ¡Imita a la mexicana en clave monocromo: blanco, negro, tostado o rosa pálido! Las posibilidades son múltiples.

Dos piezas a juego: Michelle Salas en clave tweed

La minifalda y el crop top en negro irregular componen una sola prenda aunque sean dos: el efecto visual del conjunto clásico y sexy en color negro es tendencia.

El corte estilo musculosa cropped estiliza con pollera tiro alto y cintura ancha para alargar el torso y mantener la figura estilizada, con el abdomen en su sitio. Siempre sensual y producida, Michelle Salas disfruta de la moda tanto como de compartir sus looks e inspirar a sus fans. Fuente. Instagram Michelle Salas

Jamás olvides sumar un buen par de tacones a este outfit. Si te divierte, pueden ser en color vibrante o plateados ¡A jugar con la imaginación e inspírate en estos looks de Michelle Salas, una experta en moda y sensualidad!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!