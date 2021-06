"La Doña": las claves del maquillaje de rostro de María Félix

Ya te contamos cuál era el truco que tenía María Félix para salir impecable en todas las fotos. Ahora es momento de repasar las claves del maquillaje de “La Doña”. ¿Cómo hacía la diva mexicana para lucir siempre tan esplendorosa? A continuación, los detalles.

La mirada de María Félix: una de las claves de su maquillaje

María Félix fue (y sigue siendo, a casi 20 años de su muerte) una de las grandes personalidades de México. Actriz y cantante, entre otras cosas, supo combinar su enorme talento artístico con una fuerte impronta tanto a la hora de declarar como de hacer lucir su imagen.



A la belleza natural que la caracterizaba, María Bonita supo sumarle un estilo de maquillaje tan destacado como sutil. De acuerdo a Isabel Barrera Jacome, maquilladora y estilista de la diva a lo largo de décadas, una de las principales claves de su estilo estaba en el trabajo de los ojos.



En este sentido, es importante recordar que “La Doña” desarrolló gran parte de su carrera cinematográfica en tiempos en los que las películas se hacían en blanco y negro.



Por este motivo, destacar los ojos con maquillaje no solo daba un mayor protagonismo al rostro de la actriz, sino que también tenía aportes en cuanto a lo dramático.



Tal como se indica en Vogue México, las claves para el maquillaje de la mirada de María Félix pasan por usar un delineador de ojos de color negro y de forma bien marcada.



En cuanto a las pestañas, si no se quiere tenerlas postizas se pueden usar dos productos: uno para darles un efecto rizado y otro para aportar mayor volumen.

Maquillaje al estilo de María Félix: cejas, labios y rostro en general

Al pensar en “La Doña”, una de las primeras cosas que se vienen a la mente son sus cejas tan características.

En relación a esto, hay que decir que María Félix llevaba unas cejas bien definidas que iban en contra de la moda de la época. Por esto mismo, a la hora de pensar en el maquillaje hay que dar más importancia a las características del rostro de cada una que a lo que digan las convenciones de la moda. ¿O acaso no estamos de acuerdo en que las cejas de la artista no quedarían igual en una cara que no sea la de ella?

Para lo que es el rostro en general, la diva mexicana solía utilizar una base mate para evitar grandes brillos. En este sentido, se nota que tenía una piel más que favorable para lucir.



En cuanto a los labios, la artista hacía uso de un delineador para darles una mayor presencia e impacto, y de un labial rojo para el relleno.

Para finalizar, y por más que no sea algo que se refiera estrictamente a lo que es el maquillaje, un detalle importante a tener en cuenta es que el color del pelo y de las cejas tiene que ser el mismo.



¿Lista para utilizar el maquillaje de María Félix?