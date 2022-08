Los jeans de Blake Lively ideales para estilizar la figura

La actriz Blake Lively es una fiel amante del denim y por ello es que ha apostado a la mejor combinación de un tipo de jeans que está triunfando esta temporada. Entre 'fashionistas' y 'celebrities', son la mejor opción para estilizar la figura. Anímate a clonarla.

Es casi imposible hablar de looks casuales y no nombrar a la guapísima actriz de cine, Blake Lively. Con 34 años, tiene un gusto muy particular a la hora de vestir.



Más allá de cuando se la ve en la alfombra roja, donde sus propuestas no dejan indiferente a nadie, cuando camina por las calles de la ciudad hace unas elecciones de outfits muy cómodas. Su mejor seña de identidad es una fuente de inspiración para millones de mujeres que aman los jeans como ella.

Los jeans de Blake Lively

En una de sus últimas salidas por las calles de Nueva York, la actriz ha vuelto a enamorar al público. Lo ha hecho apostando por la que seguramente sea la prenda favorita de cualquier armario femenino: los jeans.

Blake Lively es fiel amante del terreno denim. Lo ha demostrado confeccionado un perfecto estilismo otoñal con unos jeans rectos como protagonistas. En este caso en particular, ha marcado tendencia despertando el interés de sus fanáticas.

Los jeans rectos que prefiere Blake Lively para estilizar su figura - Fuente: Harper's Bazaar

Apuesta al minimalismo

De esta manera es que ha vuelto a apostar por el minimalismo que la caracteriza. Ha elegido unos sencillos jeans en tono azul claro, de tiro alto y corte recto de Levis. Se puede decir que es al más puro estilo años 70.

Los combinó con un top de cuello alto en color negro que pertenecen a la firma OAK + FORT. Del mismo tono es el cinturón, un sencillo diseño de Gucci con hebilla dorada y también para las botas, que en este caso usó un modelo bastante llamativo acordonado y con alto tacón de Louis Vuitton.

El toque distintivo vino de la mano de su bolso, una bandolera de Chanel combinado con varios colores y lentejuelas.

Muy canchera, combinó sus jeans muy al estilo año 70 - Fuente: Harper's Bazaar

Los jeans elegidos para estilizar la figura

Los jeans elegidos por Blake Lively, sin dudas son ideales para estilizar la figura. Así es que ahora se postulan como una de las grandes alternativas de la temporada. Son usados para los estilismos más especiales y es que, pese a destacar un estilo relajado, su corte recto hace que la silueta sea capaz de alargar visualmente la figura y resaltarla, dos factores que hacen a estos jeans, todavía más especiales.

No hay dudas de que siguen siendo una perfecta elección, sino que se lo digan a la actriz, que es una de sus mejores abanderadas. Y tú, ¿con qué los combinarías?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.