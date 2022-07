Los increíbles looks tendencia 2022 de Keke Palmer que son furor

Keke Palmer es una reconocida cantante, actriz y figura de la televisión en Estados Unidos. La joven de 28 años fue tendencia esta semana debido a las comparaciones que hacía el público con la actriz y modelo Zendaya. Además, Keke es admirada por su estilo personal, todos sus outfits, en especial sus looks monocromos, son lo máximo. Lleva la tendencia 2022 a la perfección.

En esta nota, te dejamos sus looks para inspirarte y sigas la tendencia 2022.

Vestido cut out

Keke Palmer suele respetar al 100% la tendencia de los looks monocromos. Para una campaña virtual realizada con Meta, ella eligió un vestido cut out en el color del año, el azul luminoso y lo supo combinar con unas sandalias del mismo color. ¡Nos encanta su influencia en la moda!

Este look es perfecto para un evento. Foto: Instagram.

Traje monocromo

Para el Festival Esence of Culture optó por un traje sastre en negro. Sus dos piezas de pantalón y blazer tenían strass azul, detalle perfecto que resaltaba su look. Y debajo de él llevaba una remera básica negra. ¡Los clásicos nunca fallan en los looks monocromos!

Es perfecto para un look de noche. Foto: Instagram.

Conjunto cuarentoso

Para otra ocasión, Keke eligió un conjunto amarillo de falda y saco muy de la década de los 40. El mismo es de la firma italiana Miu Miu y contaba con piedras blancas y transparentes. ¡Amamos su estilo!

Amamos su estilo. Foto: Instagram.

Puro estilo

El look monocromo más halagado en Instagram fue el de ella. Un conjunto de pantalón tiro alto formal, un trench y unas sandalias de verano en amarillo flúor. Lo supo llevar con un top blanco y una cartera haciendo juego. Keke siempre se anima a llevar los mejores colores.

Este look es todo. Foto: Instagram.

Full ecocuero

Para la presentación de Legendary de Hbo se animó al look que queremos todas, un trench y un pantalón cut out en violeta. El conjunto de ecocuero de la figura estadounidense es puro estilo. Para darle un toque canchero lo llevó con un bralette en negro con brillos. Además, le sumó gafas, los accesorios en sus outfits nunca pueden faltar.

Look súper juvenil. Foto: Instagram.

Muy chic

Para un evento de Meta, la actriz eligió un total look en rosa, súper veraniego. Una falda tubo, una camisa holgada y unas sandalias conformaron su outfit. Éste es el estilo chic por excelencia. ¡Lleva el color tendencia 2022!

Inspiración para el verano. Foto: Instagram.

Estos fueron los mejores looks monocromos tendencia 2022 de Keke Palmer. ¡Esperamos que te hayan gustado como a nosotras!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!